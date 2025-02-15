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Компанія Ілона Маска будуватиме інноваційну мережу підземних тунелів у ОАЕ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Компанія Ілона Маска будуватиме інноваційну мережу підземних тунелів у ОАЕ
Компанія Маска взялась до розробки підземної високошвидкісної транспортної системи Dubai Loop
колаж: Wealth

Спадкоємний принц Дубаю заявив, що новий проєкт із Маском «відображає прагнення міста просувати нові передові рішення мобільності»

Міністр з питань штучного інтелекту Об'єднаних Арабських Еміратів Омар бен Султан аль-Улама анонсував проєкт Dubai Loop – розгалужену мережу підземних тунелів, яку збудує компанія Boring Company, що належить Ілону Маску. Про це пише Construction Week Online.

«Ми маємо намір реалізувати спільний проєкт Dubai Loop, який охопить найгустонаселеніші райони міста, щоб люди могли добиратися з однієї точки до іншої», – заявив міністр, виступаючи на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.

За словами Маска, мережа тунелів у Дубаї «буде схожа на червоточину» (гіпотетична топологічна особливість простору, що в кона частина є «тунелем» у просторі – «Главком»).

«Ви просто проникаєте до неї з однієї частини міста та опиняєтеся в іншій», – сказав підприємець під час презентації проєкту на пленарній сесії саміту.

Шейх Хамдан бін Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, спадкоємний принц Дубаю, пізніше розкрив подробиці проєкту Dubai Loop.

Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, «Дубай вивчатиме розвиток 17-кілометрового проєкту», – повідомив шейх Хамдан.

У тунелі буде 11 станцій, які зможуть перевозити понад 20 000 пасажирів на годину. Шейх Хамдан додав, що «проєкт відображає прагнення Дубаю просувати нові передові рішення мобільності».

До слова, Ілон Маск заснував Boring Company у 2016 році. Компанія займається розробкою та будівництвом тунелів для вирішення транспортних проблем у великих американських містах. Дубай – перше місто поза межами США, де компанія планує побудувати мережу поземних тунелів.

Нагадаємо, влада Великої Британії запланувала побудувати 12 міст нового покоління по всій країні, заявив прем'єр-міністр європейської країни Кір Стармер.

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Теги: міністр будівництво Ілон Маск ОАЕ місто

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Авто

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