Головна Країна Політика
search button user button menu button

МОЗ не встигає перевірити прокурорів-інвалідів? Нардеп повідомив деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
МОЗ не встигає перевірити прокурорів-інвалідів? Нардеп повідомив деталі
Арʼєв: За два місяці перевірили 17 прокурорів, але залишився лише місяць і 56 прокурорів
фото з відкритих джерел

Лише троє прокурорів Хмельницької області підтвердили законність оформленої інвалідності

Із 73 хмельницьких прокурорів Міністерство охорони здоровʼя за два місці перевірило лише 17. Про це повідомив народний депутат Володимир Арʼєв.

За його словами, 1 листопада міністр охорони здоровʼя Ляшко офіційно повідомив нардепа, що на перевірку 73 прокурорів знадобиться три місяці. Станом на 13 січня, проміжні результати такі:

  • 56 хмельницьких прокурорів ще не перевірили;
  • пʼятьох понизили в статусі з другої групи до третьої;
  • троє підтвердили інвалідність;
  • девʼятеро отримали інвалідність безпідставно.

За словами Арʼєва, за два місяці перевірили 17 прокурорів, але залишився лише місяць і 56 прокурорів.

МОЗ не встигає перевірити прокурорів-інвалідів? Нардеп повідомив деталі фото 1
фото: facebook.com/volodymyr.ariev
МОЗ не встигає перевірити прокурорів-інвалідів? Нардеп повідомив деталі фото 2
фото: facebook.com/volodymyr.ariev

«Математика дає підстави сумніватися в тому, що встигнуть до 1 лютого. Але. Девʼять прокурорів, фальшивих інвалідів – вони мають не лише вилетіти з органів прокуратури, а і отримати кримінальні провадження за шахрайство. Пенсію за інвалідністю вони точно отримували безпідставно. Всі, хто брали участь в цій схемі, мають так само бути притягнені за співучасть», – заявив нардеп.

Володимир Арʼєв також пригадав нещодавну заяву Генеральної прокуратури, що у ході службового розслідування не вдалося підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тому їх не звільнили.

«За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків генерального прокурора. У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні», – йдеться у відповіді.

Висновки цього службового розслідування передано до головного управління Державного бюро розслідувань (ДБР), яке веде кримінальне провадження у цій справі. 

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Читайте також:

Теги: шахрайство міністр депутат прокурор мафія Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під санкції США потрапив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі
США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії
19 грудня, 2024, 22:36
Військовий КНДР на позиціях у Курській області
The Times розповіла про масову атаку солдатів КНДР на Курщині
21 грудня, 2024, 00:58
Шахраї вигадали нову схему у Telegram
Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему в Telegram
23 грудня, 2024, 19:36
Олександра привезли до харківського шпиталю у тяжкому стані: з високою анемією та інтоксикацією через велику крововтрату
«Не було подібних випадків». У Харкові прооперували військового, який вижив після 36 діб з турнікетом на нозі
24 грудня, 2024, 02:04
Сінгх був першим індійським лідером після Джавахарлала Неру, який був переобраний після повного першого терміну
Помер колишній прем'єр-міністр Індії, 92-річний Манмохан Сінгх
26 грудня, 2024, 20:09
Збільшення тарифу на транспортування газу вплине на роботу української промисловості – експерт
Збільшення тарифу на транспортування газу вплине на роботу української промисловості – експерт
6 сiчня, 11:20
Обличчя Бербок розмили на фото, яке поширив Telegram-канал, наближений до сирійських повстанців
Сирійські ЗМІ закрили обличчя міністерки закордонних справ Німеччини, яка прибула до Дамаска
5 сiчня, 17:39
Президент України подякував кожному, хто допомагає Україні
Зеленський відвідає засідання контактної групи «Рамштайн»
8 сiчня, 21:09
У складі делегації: віцеголови палати Андрей Данко (Словацька національна партія/SNS) і Тібор Гаспар (Smer-SD) та ще четверо депутатів
Польща закрила небо для літака словацької делегації, який летів до Росії
Вчора, 23:45

Політика

МОЗ не встигає перевірити прокурорів-інвалідів? Нардеп повідомив деталі
МОЗ не встигає перевірити прокурорів-інвалідів? Нардеп повідомив деталі
Бойко проти НАЗК. Проросійський нардеп виграв другий суд
Бойко проти НАЗК. Проросійський нардеп виграв другий суд
НАЗК завершило перевірку статків нардепа Жупанина: найбільші питання – до заощаджень дружини (документ)
НАЗК завершило перевірку статків нардепа Жупанина: найбільші питання – до заощаджень дружини (документ)
Іноземні компанії модернізовуватимуть військову техніку для ЗСУ
Іноземні компанії модернізовуватимуть військову техніку для ЗСУ
Зеленський дав українським дипломатам сім завдань на 2025 рік
Зеленський дав українським дипломатам сім завдань на 2025 рік
Зеленський запропонував допомогу Придністров’ю
Зеленський запропонував допомогу Придністров’ю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
30K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
19K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
18K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua