Посадовці держпідприємства критичної інфраструктури фіктивно працевлаштовували ухилянтів

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Посадовці держпідприємства критичної інфраструктури фіктивно працевлаштовували ухилянтів
Членам організованої злочинної групи загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна
Фігуранти встигли фіктивно працевлаштувати 11 мешканців столичного регіону та Волинської області

Директор державного підприємства критичної інфраструктури разом із керівником регіональної філії вирішили збудувати схему власного збагачення, влаштовуючи на роботу військовозобов’язаних осіб. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Для реалізації схеми директор підтримував зв'язок із посадовцем центрального офісу підприємства, який обіймав вищу посаду й час від часу надавав директору вказівки щодо фіктивного працевлаштування громадян. Посадовці знаходили військовозобов’язаних осіб, охочих уникнути мобілізації та за винагороду забезпечували їм фіктивне працевлаштування на підприємстві. При цьому чиновники сприяли проходженню цими особами ВЛК, оновленню їх даних в ТЦК та СП та бронюванню від призову. У такий спосіб. як повідомляється, організатори злочинної схеми фіктивно працевлаштували 11 мешканців Києва, а також Київської та Волинської областей. Причому жодна з цих заброньованих осіб на Чернігівщину не прибула і до праці на об’єктах підприємства критичної інфраструктури не приступила.

Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та підготували обвинувальний акт щодо учасників злочинної схеми за низкою статей.

Директор державного підприємства обласного рівня та його підлеглий обвинувачується у  перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період (період дії воєнного стану), вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114‑1 КК України) та вчиненні цього злочину повторно (ч. 2 ст. 28 ч. 1  ст. 32 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Підлеглий додатково обвинувачується у закінченому замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 4  ст. 191 КК України) та у вчиненні цього ж злочину повторно.

Посадовець центрального офісу підприємства обвинувачується у підбуренні перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період (період дії воєнного стану), вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України) та у вчиненні цього злочину повторно (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1  ст. 32 ч. 1 ст. 114‑1 КК України).

Членам організованої злочинної групи загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, міністерство культури надало компаніям «Суперсиметрія» співака Святослава Вакарчука і «Підпільний стендап» коміка Святослава Загайкевича статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також «Главком» писав, що Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних. Вони дають змогу бронювати 100% військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

