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«Чому не на війні?» Як соцмережі відреагували на ходу Московського патріархату

Надія Клочко
glavcom.ua
«Чому не на війні?» Як соцмережі відреагували на ходу Московського патріархату
Московський патріархат влаштував під час війни кількатисячну хресну ходу
фото з відкритих джерел

Жителі Тернопільщини намагаються своїми силами зупинити ходу прихильників російської церкви

Близько 5 тис. паломників Російської церкви в Україні вирушили хресною ходою з Кам'янця-Подільського до Почаївської лаври. Та, попри заборону на масові заходи через воєнний стан в Україні, поліція ніяк не перешкоджає зібранню прихильників московської церкви. Скандальну хресну ходу до Почаєва активно обговорюють українці у соцмережах.

Користувачі соцмереж вважають, що хода Московського патріархату є черговою провокацією Росії.

Також у мережі звернули увагу на те, що серед учасників цього дійства були люди з російськими триколорами. Дивує українців і наявність у колонах «паломників» великої кількості молодих чоловіків, у мережі їх називають «батальйоном РПЦ». 

Українці у мережі наголошують також, що подібні акції становлять загрозу національній безпеці України, адже колони «паломників» фактично можна вважати «диверсійною групою у тилових областях України». Люди також цікавляться, де ж працівники військових комісаріатів, коли вони так потрібні – адже зараз в одному місці зібралося стільки чоловіків призовного віку. 

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Як відомо, кількатисячна хода вже перебуває на Тернопільщині. Деякі міста не пропустили прихильників Московського патріархату, тож їм довелось обходити полями. 

Нагадаємо, що попри заборону на масові заходи, близько п’яти тисяч паломників вирушили хресною ходою до Свято-Почаївської Успенської лаври в Почаєві.

Місцеві священники та прихожани просили владу вжити необхідних заходів, щоб зупинити ходу, однак ре, мешканцям Тернопільщини довелося самотужки виганяти московських прихильників з низки міст регіону. 

Сьогодні, 26 серпня, декілька десятків людей зібралися під будівлею Тернопільською обласної державної адміністрації на мітинг. Вони вийшли на акцію, щоб депутати на сесії підтримали петицію про заборону Української православної церкви на Тернопільщині.

Також повідомлялося, що 26 серпня Тернопільська обласна рада звернулася до Верховної Ради з проханням заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

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Теги: церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква Тернопільщина

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