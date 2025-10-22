Замість українців, які помирають, будуть мігранти? Соцмережі відреагували на заяву бізнес-омбудсмена

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук сказав, що з кожним українцем, який виїжджає з України чи гине через війну, «створюється робоче місце для людини з-за кордону»

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук заявив, що з кожним українцем, котрий виїжджає або гине, звільняється робоче місце для іноземців. Заява спричинила бурхливе обговорення в мережі. Про це повідомляє «Главком».

Роман Ващук у коментарі Новини.Live зазначив, що дефіцит робочої сили та залучення іммігрантів – не нове явище для України. За його словами, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вже спостерігалася тенденція до відкриття українського ринку праці для працівників із Центральної Азії та інших країн.

«Кожна країна, яка була традиційно, так би мовити, «експортером» людей, дивується, коли з'являються люди, які хочуть у ній жити. Поляки, наприклад, в шоці тепер через українців і не тільки. Є велика частина світу, для яких життя в Україні було б «апгрейдом» неймовірним, і з кожним українцем, що виїжджає, з кожним українцем, який, на жаль, гине, з кожним українцем, який вирішує, що не для нього така робота, створюється робоче місце для людини з-за кордону», – сказав омбудсмен.

Військовослужбовець Третього армійського корпусу, підполковник Збройних сил України Максим «Мосе» Жорін прокоментував цю заяву у своєму Telegram-каналі. Боєць розкритикував Романа Ващука та заявив, що про завезення мігрантів говорять ті, хто «самі себе з Україною не ототожнюють» та «мріють про життя в інших державах».

Киянин Ігор Кирикевич розкритикував підхід урядовців до демографічних проблем та використання податків.

«Тобто це офіційна позиція влади. І це, до речі, далеко не перше подібне одкровення», – зазначив Кирикевич. За його словами, ситуація в країні абсурдна: попри постійні збори податків, держава не має коштів на будівництво дитсадків чи ремонт шкіл у прифронтових містах, тоді як на тлі війни суспільству нав’язують ідею прийому мігрантів.

Ігор Кирикевич розкритикував підхід урядовців до демографічних проблем Скриншот поста Ігоря Кирикевича

У соцмережах користувачі активно відреагували на допис Ігоря Кирикевича. Під публікацією люди пишуть про «звичайний геноцид», «анулювання України» та звинувачують владу у цинічному ставленні до громадян. Дехто іронізує, що «створюються нові робочі місця, як і обіцяли», інші обурюються пропозицією «завозити людей з Азії».

Українці в мережі назвали ситуацію «геноцидом звичайним» Скриншот коментарів під постом Ігоря Кирикевича

Соцмережі вибухнули коментарями після публікації Ігоря Кирикевича Скриншот поста Ігоря Кирикевича

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова розповіла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів. Ця заява сколихнула мережу.

Доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун висловлює скептицизм щодо ідеї покращення демографічної ситуації в Україні за рахунок мігрантів.

Нагадаємо, науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк заявляв, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 млн українців виїхали за кордон. Їх повертати додому легше, аніж трудових мігрантів.