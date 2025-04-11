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Інтенсивність штурмів росіян зросла на 30%. Влада повідомила про ситуацію на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Інтенсивність штурмів росіян зросла на 30%. Влада повідомила про ситуацію на Сумщині
Росіяни продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За останні сім днів росіяни здійснили 47 штурмових дій позицій наших захисників»

Російські військові збільшили інтенсивність штурмів прикордонних позицій Сумщини на 30%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Володимира Артюха.

«За останні сім днів росіяни здійснили 47 штурмових дій позицій наших захисників. Основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів Журавка та Басівка. Ворог сконцентрований на проведенні контрнаступальної операції в Курській області, але наші військові дають гідну відсіч противнику та завдають йому значних втрат», – йдеться у повідомленні.

Артюх додав, що суттєво зросла й інтенсивність застосування нашої авіації: «Це дуже важливо для підтримки Сил безпеки та оборони у знищенні сил і засобів противника».

«Росіяни продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини, бити по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури», – підсумував начальник ОВА.

Нагадаємо, Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Згодом Володимир Зеленський зауважив, що в Сумській області на кордоні із РФ відбувається дуже багато атак. На сьогодні понад 67 тис. військових РФ знаходиться на Курському напрямку.

Раніше повідомлялося, що російська армія готує резерви, аби здійснити ривок на фронті у травні.

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Теги: фронт війна Сумщина

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