Клімкін назвав «дуже класну» ініціативу Зеленського



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Окрім ініціативи з інтернетом, оцінити міжнародну політику президента Зеленського Клімкін поки що не може

Міністр закордонних справ каже, що ініціативу Зеленського щодо покращення інтернету буде «двома руками підтримувати»

Голова МЗС Павло Клімкін вважає ініціативу президента Зеленського щодо покращення інтернету «дуже класною». Про це Клімкін сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами дипломата, він буде «таке двома руками підтримувати».

«Я вважаю що успіх Зеленського - це успіх України, а це значить, і наш успіх. Я вважаю, що одна з його місій полягає в тому, щоб змінити багато речей, які на сьогодні Україну привели в стан занепаду», - говорить міністр МЗС.

Попри «дуже класну» ініціативу з інтернетом, оцінити міжнародну політику президента Зеленського Клімкін поки що не може.

«Поки що нема чого оцінювати. Сьогодні сформульованої точки зору з чітко визначеними пріоритетами як і розуміння, яким чином вони будуть досягатися у зовнішній політиці, немає. Тому не можна сказати наперед ані про негатив, ані про позитив», - зазначає дипломат.

Клімкін стверджує, що зможе сказати, чи є проблема у зовнішній політиці, «коли побачить цю зовнішню політику, і те, як вона працює».

«Я так розумію, що більш зрозуміліше стане після парламентських виборів, коли буде зовсім інший уряд, коли буде коаліція, коли буде нова команда і вона набуде чітких образів, в тому числі, і в сфері зовнішньої політики», - вважає голова МЗС.

Нагадаємо, 9 липня Зеленський підписав указ про покращення 4G, який був запроваджений попереднім президентом в 2015 році.