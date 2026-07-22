Коли повернеться спека в Україну? Прогноз синоптиків

У Києві до кінця цього тижня збережеться комфортна літня погода

Наступного тижня в Україні очікується підвищення температури повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом, у Києві до кінця цього тижня збережеться комфортна літня погода без сильної спеки. Денна температура коливатиметься в межах +22, +27°C.

Втім, уже з початку наступного тижня температура підніметься. У понеділок, 27 липня, потеплішає до +29°C, але після того спека дещо послабшає.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко додала, що спекотну погоду варто очікувати наступного тижня. «Кому холодно, треба трохи почекати – з наступного тижня в Україні повсюди буде спекотно», – зазначила вона.

Нагадаємо, упродовж тижня, 20-26 липня, в Україні переважатиме тепла, а місцями спекотна погода. Із середини тижня спека посилиться, особливо у центральних, південних та східних регіонах.

До слова, на озері Тельбін, що у Дніпровському районі столиці, розпочався період цвітіння німфей, або водяних лілій. Рожеві, малинові та жовті квіти зараз тішать око місцевих мешканців та гостей житлового масиву Березняки.