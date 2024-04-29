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«Суспільне» просить Верховну Раду оцінити «депутатський закид» Безуглої

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Суспільне» просить Верховну Раду оцінити «депутатський закид» Безуглої
Суспільне Мовлення звернулося до голів Комітетів Верховної Ради України
фото з відкритих джерел

Існування незалежного Суспільного Мовлення – одна із передумов вступу України до Європейського Союзу

Суспільне Мовлення звернулося до комітетів Верховної Ради з проханням дати оцінку висловлюванням народної депутатки Мар’яни Безуглої, розглянути спроби тиску на компанію та дати оцінку спробам підірвати реформу  мовника. Про це йдеться в заяві мовника, оприлюдненій на його сайті у понеділок, 29 квітня.

«Нам дуже прикро, що ми змушені реагувати на систематичні закиди, що з’являються протягом останніх кількох днів у соціальній мережі Фейсбук щодо діяльності медіакомпанії», – зауважив мовник.

Суспільне Мовлення звернулося до голів Комітетів Верховної Ради України:

  • з питань Регламенту, депутатської етики і організації роботи Верховної Ради України — з проханням дати оцінку висловлюванням пані Безуглої;
  • з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань свободи слова — з проханням розглянути спроби тиску й поширення токсичних наративів щодо медіакомпанії;
  • з питань інтеграції України до Європейського Союзу — з проханням дати оцінку спробам підірвати реформу, яка була зобовʼязанням України згідно з угодою про Асоціацію України з ЄС, Угодою між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз, а також зобов’язанням України перед Радою Європи з 2005 року (Резолюція 1466 (2005)).

Суспільне, йдеться у зверненні, є єдиним медіа, яке визначене Урядом об’єктом стратегічного значення для економіки та безпеки держави. З початку повномасштабної війни журналісти не припиняли мовлення і 24/7 об’єктивно подають інформацію на телебаченні, радіо, сайтах, у соцмережах та мобільних додатках. 

Мовник підкреслив, що будь-яка фізична чи юридична особа може звернутися до Суспільного Мовлення із запитом до відповідних державних, правоохоронних органів чи суду. Зазначається, що Суспільне «готове надати вичерпну інформацію та відстоювати свою репутацію й доброчесність».

«Кожен інформаційний вкид на цю тему ми вважаємо спробою позбавити Суспільне законного фінансування, що може призводити, відповідно, до знищення незалежності. Політика Суспільного — прозора, і ми відкриті до будь-яких звернень та запитів не лише народних депутатів», – додав мовник.

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Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що співробітники «Суспільного» нібито мають бронь від мобілізації, заробітні плати керівництва «дуже високі, ринкові», але при цьому охоплення «Суспільного» невеликі.

«Виникає питання, чи варте «Суспільне» мовлення 2 мільярдів гривень на рік, яка його роль як державного мовника, чому ми маємо окремо «Суспільне» і окремо «телемарафон», яка їхня місія та хто це дивиться?» — написала Безугла.

Також Безугла написала, що з кількох джерел їй стало відомо про існування схеми, за якою чоловіків нібито «прилаштовують на «Суспільне» заради броні на пів ставки», однак за документами ці люди начебто працюють на повну ставку.

Нагадаємо, за словами нардепки Безуглої, в Україні наразі де-факто шість державних каналів (тих, які фінансує держава): Суспільне, Рада, Дом, FreeДом, Телемарафон та Армійський медіахолдинг. За її словами, на всі ці канали у держбюджеті виділено близько 3,5 млрд грн. Безугла також додала, що Суспільне, Дом і FreeДом мають мізерні охоплення, а телемарафон не змінює формат попри те, що повномасштабне вторгнення «вже вийшло з гострої фази і є запит на більш гостру подачу інформації та інший формат пропаганди тощо».

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Нардепка припустила, що можна було б залишити лише один канал для надання інформації, які «відповідають базовим стандартам якості, а також потребам воєнного стану». Телемарафон, на думку Безуглої, є тимчасовим рішенням, але і його закрити та залишити лише телеканали вона не вважає найкращим варіантом через невелике охоплення.

Теги: ЗМІ політика фінансування демократія Мар’яна Безугла

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