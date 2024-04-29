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«Хай звертаються до СБУ». Журналіст Цимбалюк дав пораду Юлії Навальній

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Хай звертаються до СБУ». Журналіст Цимбалюк дав пораду Юлії Навальній
Цимбалюк порадив Навальній нарешті заявити, що Росію захопили злочинці та закликати людей на боротьбу із ними
фото: росЗМІ

«Служба безпеки України і наше Головне управління розвідки шукають росіян, які готові діяти на російській території»

Замість того, щоб чекати і терпіти, Юлія Навальна має обрати інший шлях боротьби – заявити, що Росію захопили злочинці та закликати всіх до боротьби із ними. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив журналіст Роман Цимбалюк.

«Для багатьох людей з антивоєнною позицією Навальний та його дружина є певними авторитетами, тому вони діють в той спосіб, який вони їм підказують. Якщо Юлія каже, що треба просто трохи почекати та потерпіти, то так воно і відбувається. А можна ж обрати шлях боротьби: сказати, що нашу державу (РФ) захопили злочинці, вони ведуть її у прірву, що є щирою правдою, і ми маємо з цим боротися», – наголосив він.

Журналіст переконаний, що російським опозиціонерам слід кооперуватися з українцями та українським військом. Він нагадав, що Служба безпеки України і Головне управління розвідки шукають росіян, які готові діяти на російській території.

«А потвора Юля замість того, щоб протистояти російській фашистській агресії, зокрема, й проти руського народу, запевняє, що не все так однозначно і що це Путін винен, а не росіяни. Її ФБК (Фонд боротьби з корупцією), який в Росії визнано якимись суперекстремістами, терористами і дуже поганими людьми, як би там не було, має або мав структуру, штаби людей. І замість того, щоб працювати з ними для того, щоб знищувати р*сню зсередини, вони розповідають нам про «хороших руських», – підкреслив він.

Роман Цимбалюк додав, що два роки тому опозиціонери в країні-агресорці закликали не передавати Україні артилерію, ракети та літаки, бо це – «війна Путіна». Натомість вони пропонували зачекати, «поки все само розрулиться».

«Ми бачимо, що Юлія Навальна разом з Андрієм Єрмаком вже потрапила до сотні найбільш впливових людей за версією журналу Time, що, як на мене, образливо для Єрмака. Бо він у нас – насправді впливовий, а Юля – нуль і ні на що у Росії не впливає», – підкреслив журналіст.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, цьогоріч Юлія та посмертно Олексій Навальний стали лауреатами «Премії за свободу ЗМІ». За інформацією із заяви журі, у своїй промові в Європарламенті Навальна попередила світ про Путіна, який «не політик, а кровожерливий монстр».

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Теги: опозиція росіяни журналіст смерть путін Олексій Навальний

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