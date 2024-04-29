«Хай звертаються до СБУ». Журналіст Цимбалюк дав пораду Юлії Навальній

«Служба безпеки України і наше Головне управління розвідки шукають росіян, які готові діяти на російській території»

Замість того, щоб чекати і терпіти, Юлія Навальна має обрати інший шлях боротьби – заявити, що Росію захопили злочинці та закликати всіх до боротьби із ними. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив журналіст Роман Цимбалюк.

«Для багатьох людей з антивоєнною позицією Навальний та його дружина є певними авторитетами, тому вони діють в той спосіб, який вони їм підказують. Якщо Юлія каже, що треба просто трохи почекати та потерпіти, то так воно і відбувається. А можна ж обрати шлях боротьби: сказати, що нашу державу (РФ) захопили злочинці, вони ведуть її у прірву, що є щирою правдою, і ми маємо з цим боротися», – наголосив він.

Журналіст переконаний, що російським опозиціонерам слід кооперуватися з українцями та українським військом. Він нагадав, що Служба безпеки України і Головне управління розвідки шукають росіян, які готові діяти на російській території.

«А потвора Юля замість того, щоб протистояти російській фашистській агресії, зокрема, й проти руського народу, запевняє, що не все так однозначно і що це Путін винен, а не росіяни. Її ФБК (Фонд боротьби з корупцією), який в Росії визнано якимись суперекстремістами, терористами і дуже поганими людьми, як би там не було, має або мав структуру, штаби людей. І замість того, щоб працювати з ними для того, щоб знищувати р*сню зсередини, вони розповідають нам про «хороших руських», – підкреслив він.

Роман Цимбалюк додав, що два роки тому опозиціонери в країні-агресорці закликали не передавати Україні артилерію, ракети та літаки, бо це – «війна Путіна». Натомість вони пропонували зачекати, «поки все само розрулиться».

«Ми бачимо, що Юлія Навальна разом з Андрієм Єрмаком вже потрапила до сотні найбільш впливових людей за версією журналу Time, що, як на мене, образливо для Єрмака. Бо він у нас – насправді впливовий, а Юля – нуль і ні на що у Росії не впливає», – підкреслив журналіст.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, цьогоріч Юлія та посмертно Олексій Навальний стали лауреатами «Премії за свободу ЗМІ». За інформацією із заяви журі, у своїй промові в Європарламенті Навальна попередила світ про Путіна, який «не політик, а кровожерливий монстр».