Російський флот в окупованому Криму відпрацьовує наступ

Флот РФ спільно з авіацією, сухопутними військами і ППО відпрацюють наступ і оборону квадрата

Росія стягує війська до українського кордону, а також почала перевірку сил Чорноморського флоту в окупованому Криму. Зокрема, відпрацьовуються наступальні операції. Про це сьогодні повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні розпочалась перевірка сил Чорноморського флоту за зимовий період навчання. «Командування оцінить якість організації бойової підготовки та злагодженості підрозділів флоту, стан озброєння та військової техніки», - повідомляють ЗМІ країни-агресорки.

Військових задіють у тактичних навчаннях, в ході яких командири підрозділів продемонструють «свою самостійність у вирішенні загального задуму бою, здатність приймати нестандартні і несподівані для противника рішення, що дозволяють захопити та утримувати ініціативу в бою».

Також повідомляється, що флот спільно з морською і армійською авіацією, сухопутними військами і ППО відпрацюють наступ і оборону квадрата.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я».

Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.

2 квітня ЗМІ повідомили, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден і президент України Володимир Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову. Це буде перша бесіда лідерів держав.

Додамо, що Путін не планує розмови із Зеленським.