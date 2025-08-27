Угорщина назвала дату завершення ремонту нафтопроводу «Дружба»

Відновити постачання нафти до Угорщини вийде спочатку в тестовому режимі, в невеликих обсягах

В Угорщини вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв не задіяли

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що 28 серпня відновиться постачання нафти з Росії до його країни нафтопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у Facebook.

«Збитки, завдані українськими ракетними та дронними атаками на пункт передачі нафтопроводу «Дружба», цього разу були настільки значними, що відновлювальні роботи займуть кілька днів. Ми обговорили ситуацію телефоном з заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним. Стало відомо, що завдяки напруженій роботі вдалося знайти технологічне рішення, завдяки якому з завтрашнього дня можна буде відновити постачання нафти до Угорщини, спочатку в тестовому режимі, в невеликих обсягах», – йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що в Угорщини вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв не задіяли. «Водночас я продовжую вважати скандальним, що деякі вітчизняні політики та представники ЗМІ виправдовують українців, які підірвали трубопровід, а Європейська комісія лише заявляє, що «немає ризику для безпеки постачання», – зауважив Сійярто.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу «Дружба». Раніше глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ.

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Вже 19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії.