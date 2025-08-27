Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина назвала дату завершення ремонту нафтопроводу «Дружба»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина назвала дату завершення ремонту нафтопроводу «Дружба»
Відновити постачання нафти до Угорщини вийде спочатку в тестовому режимі, в невеликих обсягах
фото: Neftegaz

В Угорщини вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв не задіяли

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що 28 серпня відновиться постачання нафти з Росії до його країни нафтопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у Facebook.

«Збитки, завдані українськими ракетними та дронними атаками на пункт передачі нафтопроводу «Дружба», цього разу були настільки значними, що відновлювальні роботи займуть кілька днів. Ми обговорили ситуацію телефоном з заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним. Стало відомо, що завдяки напруженій роботі вдалося знайти технологічне рішення, завдяки якому з завтрашнього дня можна буде відновити постачання нафти до Угорщини, спочатку в тестовому режимі, в невеликих обсягах», – йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що в Угорщини вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв не задіяли. «Водночас я продовжую вважати скандальним, що деякі вітчизняні політики та представники ЗМІ виправдовують українців, які підірвали трубопровід, а Європейська комісія лише заявляє, що «немає ризику для безпеки постачання», – зауважив Сійярто.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу «Дружба». Раніше глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ.

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Вже 19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії.

Читайте також:

Теги: нафта Сійярто Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство закордонних справ Індії назвало мита Трампа несправедливими та нерозумними
США запровадили 50% мита проти Індії через купівлю російської нафти
Сьогодні, 09:20
На підприємстві спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів
Паливний термінал в Усть-Лузі призупинив роботу після атаки дронів – Reuters
Вчора, 15:44
Тамаш Шуйок стверджує, що завершення війни в Україні є спільним інтересом для всіх
Президент Угорщини прибрав згадку про Росію у дописі про обстріл Закарпаття
21 серпня, 15:38
Один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії поки що не працює
НПЗ у Волгограді зупинив прийом нафти після атаки дронів – Bloomberg
15 серпня, 22:44
Результати обох операцій уточнюються
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Сизрані: подробиці нічної операції ЗСУ
15 серпня, 10:48
Унаслідок влучання ударних безпілотників на заводі виникли сильні пожежі
Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Волгограді
14 серпня, 12:50
За словами американського лідера, російська економіка перебуває в критичному стані
Президент США назвав ціну на нафту, яка змусить Путіна припинити війну проти України
5 серпня, 16:41
У заяві після засідання ОПЕК+ назвала здорову економіку та низькі запаси основними причинами свого рішення
ОПЕК+ збільшить видобуток нафти: у чому причина
4 серпня, 03:59
Норвежці ні до чого не прагнуть, тому що їхня країна багата
Жителі Норвегії можуть серйозно постраждати через невичерпні копалини країни
31 липня, 20:37

Політика

Угорщина назвала дату завершення ремонту нафтопроводу «Дружба»
Угорщина назвала дату завершення ремонту нафтопроводу «Дружба»
Алієв заявив про окупацію Азербайджану Росією у 1920 році
Алієв заявив про окупацію Азербайджану Росією у 1920 році
У Німеччині створено раду національної безпеки через загрозу з боку РФ
У Німеччині створено раду національної безпеки через загрозу з боку РФ
Данія викликала посла США
Данія викликала посла США
Мелоні назвала головний пріоритет у переговорах про гарантії безпеки для України
Мелоні назвала головний пріоритет у переговорах про гарантії безпеки для України
Кремль зробив заяву щодо нового раунду переговорів з Україною
Кремль зробив заяву щодо нового раунду переговорів з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
66K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
43K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2250
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
1923
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua