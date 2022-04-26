РФ знову обстріляла свої прикордонні села і звинувачує Україну

Російська влада хоче показати своїм громадянам, що агресор Україна, а не РФ

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що у вівторок, 26 квітня, вранці село Головчине було обстріляне нібито з української сторони. Постраждалих немає. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

«Був обстріл з української сторони села Головчино Грайворонського міського округу. За доповіддю голови, яка оперативно виїхала на місце, постраждали кілька нежитлових будівель та чотири будинки», - написав Гладков у телеграмі.

Село Головчине, за заявами місцевої влади, вже зазнавало обстрілу 19 квітня. Тоді постраждали троє людей, понад 70 будинків було пошкоджено.

25 квітня повідомлялося про обстріл двох сіл у Бєлгородській області: Нехотіївки та Журавлівки. У Нехотіївці було пошкоджено житлові споруди та особистий транспорт. У Журавлівці постраждали двоє людей.

Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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