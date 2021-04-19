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    Королівське помилування: шістьох українців звільнили з таїландських тюрем

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    Наразі у Таїланді залишаються в ув&rsquo;язненні троє громадян - Королівське помилування: шістьох українців звільнили з таїландських тюрем
    Наразі у Таїланді залишаються в ув’язненні троє громадян
    Фото: v-thailand.com

    Помилування сталося з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду

    Дев'ятьох українців, які перебували у виправних закладах Королівства Таїланд, отримали королівське помилування. Про це повідомляє пресслужба Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової.

    За її словами це сталося завдяки співпраці з Головним Омбудсманом Королівства Таїланд та з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду.

    «Усі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України отримали Королівське помилування – двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), одна особа – на 1/2, а шістьом громадянам України було скорочено термін та звільнено від подальшого покарання. Наразі шестеро наших співгромадян вже повернулись в Україну, однак в Королівстві Таїланд залишаються в ув’язненні троє громадян», – повідомила Уповноважений ВРУ з прав людини.

    Людмила Денісова висловила вдячність Королю Таїланду Рамі Х за прояв високого людського гуманізму та Головному Омбудсмену Королівства Таїланд Віддхавату Раджатануну, який сприяв розв’язанню такого складного питання як помилування.

    Вона також подякувала працівникам Посольства України в Королівстві Таїланд за проведену роботу з додержання та захисту прав наших співгромадян, які перебувають в ув’язненні на зазначеній території.

    Тим часом, російська окупаційна влада в Криму продовжує тримати у нелюдських умовах українського політв'язня Івана Яцкіна. За словами Уповноваженої ВРУ з прав людини Денісової, після закінчення проведення досудового слідства по сфабрикованій справі за надуманим звинуваченням Івана Яцкіна в державній зраді країні-окупанту РФ, його етапували на територію тимчасово окупованого Криму та помістили в СІЗО м. Сімферополя в камеру з нелюдськими умовами.

    Теги: Таїланд СІЗО Людмила Денісова тюрьма влада помилування
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