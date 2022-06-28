Кремль використовує проти українців методи чеченської війни, – російська правозахисниця

Окупанти забирають українських чоловіків у фільтраційні табори, де їх потім неможливо знайти

Рашисти взяли на озброєння для боротьби із українськими чоловіками прийоми, які вони використовували під час війни у Чечні. Про це у інтерв’ю виданню «Лента.ру» розповіла експерт ради, створеної при уповноваженому з прав людини в Росії, керівниця російського правозахисного комітету «Громадянське сприяння» Світлана Ганнушкіна.

Так, зазначила Ганнушкіна, одного українця на кордоні затримали нібито за «нецензурну лайку». За словами російської правозахисниці, під час військових дій у Чечні в Росії була тенденція на ізоляцію представників чеченського народу. Тож тоді часто поліція затримувала уродженців Чечні, вигадуючи їм обвинувачення у «нецензурній лайці».

Після затримання українські чоловіки потрапляють у фільтраційні табори, де їх потім неможливо знайти. «У нас є мати, яка їхала разом із сином. Її пустили, а молодого хлопця – ні, що з ним – незрозуміло», – розповіла Ганнушкіна.

За її словами, ця громадянка України уже два місяці не може дізнатися нічого про свого сина. Звернення до російської омбудсменки Тетяна Москалькової залишилося без відповіді.

Нагадаємо, що тільки для жителів Маріуполя та Маріупольського району рашисти у травні створили 11 фільтраційних таборів.

У червні постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив уже про 20 фільтраційних таборів на тимчасово захоплених територіях Півдня України.