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Працівник Чорнобильської АЕС повернувся з полону: його стан шокує

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Працівник Чорнобильської АЕС повернувся з полону: його стан шокує
Роман оговтується після полону
фото: проєкт «Хочу жити»

Полоненого жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста 

Українець Роман Горілик за 2 роки російського полону дуже сильно схуд, за увесь цей час його жодного разу не відвідували представники міжнародних організацій. Про це повідомляє проєкт «Хочу жить».

Як зазначається, Роман – старший контролер КПП з охорони Чорнобильської АЕС. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни буквально взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року.

«Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства – нацистськими концентраційними таборами смерті», – наголошують у проєкті.

За весь час перебування у російському полоні Романа та інших 74 військовополонених українців, яких повернули під час обміну, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Проєкт «Хочу жить» також публікує шокуючі світлини, на яких зафіксовано стан Горілика після повернення з російського полону. 

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фото: проєкт «Хочу жити»

Нагадуємо, що Україна та Росія після тривалої перерви провели в п'ятницю, 31 травня, черговий обмін військовополоненими. З російського полону повернули 71 військового та чотирьох цивільних. 

Читайте також: Україна повернула тіла 212 загиблих воїнів 
Теги: полон війна злочин обмін полоненими

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