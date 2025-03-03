Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Мир потрібен – якомога швидше». Президент України відповів на критику влади США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Мир потрібен – якомога швидше». Президент України відповів на критику влади США
За словами президента, Україна розраховує на підтримку Америки на шляху до миру
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Трамп вважає, що український лідер «не хоче миру»

Україна намагається зробити дипломатію змістовною та спрямованою на якнайшвидше закінчення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Як наголосив український лідер, зараз триває робота з партнерами для справедливого завершення війни.

«Нам потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей. Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше», – каже він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що український лідер Володимир Зеленський начебто «не хоче миру». Коментуючи заяву Зеленського про терміни закінчення війни, Трамп заявив, що це «найгірша заява, яку можна було зробити».

Як відомо, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Тим часом міністр торгівлі США Говард Лутнік запевняє, що Трамп не хоче, щоб президент України Володимир Зеленський пішов у відставку після конфлікту в Овальному кабінеті.

До слова, президент України після безпекового саміту в Лондоні заявив, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Також Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом ще можна врятувати

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп хоче зосередитись на внутрішніх проблемах США
«Менше турбуватися про Путіна»: Трамп назвав свої політичні пріорітети
Сьогодні, 08:08
Грем: Я сподівався, що з цією угодою з видобутку корисних копалин, все пройде добре
Сенатор Грем прокоментував зустріч Зеленського і Трампа
28 лютого, 23:44
Раніше Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції
Макрон спіймав Трампа на брехні щодо грошей для України
24 лютого, 22:08
Валерій Чалий заявив, що результати перемовин в Ер-Ріяді, м'яко кажучи, дуже напрягли команду Трампа
Коли зустрінуться Трамп та Путін? Експосол України в США назвав дедлайн
22 лютого, 13:43
Переговори Росії та США розпочалися 18 лютого 2025 року в Ер-Ріяді
США та Росія розпочали переговори у Саудівській Аравії: чого чекати Україні та ЄС?
18 лютого, 10:30
Європейські військові будуть розміщені не вздовж лінії зіткнення
Скільки військових Європа може відправити до України: деталі від WP
17 лютого, 19:29
Також у Стрийському районі гімназія імені Василя Стасюка передала захисникам 60 тис. грн, які зібрали під час проведення фестивалю борщу
У Львові школяр придбав для ЗСУ квадрокоптер за гроші, які отримав за перемогу в олімпіаді
17 лютого, 09:40
Олена Черник була нагороджена орденом «За мужність» III ступеня
24 лютого 2022 року повернулася на службу після контузії. Згадаймо Олену Черник
15 лютого, 09:00
Війна диктує суттєві зміни елементів у тактиці
Чотири ключові принципи сучасної війни. Чому стара тактика неефективна
8 лютого, 11:22

Політика

Як рятувати відносини з Трампом. Експосол України в США дав пораду
Як рятувати відносини з Трампом. Експосол України в США дав пораду
Зеленський розповів лідерам балтійських країн про результати саміту в Лондоні
Зеленський розповів лідерам балтійських країн про результати саміту в Лондоні
«Мир потрібен – якомога швидше». Президент України відповів на критику влади США
«Мир потрібен – якомога швидше». Президент України відповів на критику влади США
Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від легендарних дипломатів
Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від легендарних дипломатів
Зеленський заявив, що знає причину скандалу в Овальному кабінеті
Зеленський заявив, що знає причину скандалу в Овальному кабінеті
Брат Стефанчука «переписав» законопроєкт колеги з «Батьківщини» – деталі скандалу
Брат Стефанчука «переписав» законопроєкт колеги з «Батьківщини» – деталі скандалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2025
27K
Уманський прокурор став інвалідом за чотири дні і отримав підозру у шахрайстві
25K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
21K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
20K
Курйоз на Оскарі. Адам Сендлер «повторив» суперечку між Зеленським та Трампом

Новини

Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Сьогодні, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua