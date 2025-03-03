«Мир потрібен – якомога швидше». Президент України відповів на критику влади США

За словами президента, Україна розраховує на підтримку Америки на шляху до миру

Трамп вважає, що український лідер «не хоче миру»

Україна намагається зробити дипломатію змістовною та спрямованою на якнайшвидше закінчення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Як наголосив український лідер, зараз триває робота з партнерами для справедливого завершення війни.

«Нам потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей. Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше», – каже він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що український лідер Володимир Зеленський начебто «не хоче миру». Коментуючи заяву Зеленського про терміни закінчення війни, Трамп заявив, що це «найгірша заява, яку можна було зробити».

Як відомо, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Тим часом міністр торгівлі США Говард Лутнік запевняє, що Трамп не хоче, щоб президент України Володимир Зеленський пішов у відставку після конфлікту в Овальному кабінеті.

До слова, президент України після безпекового саміту в Лондоні заявив, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Також Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом ще можна врятувати.