Лещенко пояснив, чому його хейтять у «фейсбуці», і назвав соцмережу, де його люблять

Екснардеп: «Я обираю ту лексику, якою до мене звертаються»

Колишній народний депутат, нині заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко зізнався, чому часто стає об’єктом критики українців саме у соцмережі Facebook. Він також розповів в інтерв’ю «Главкому», на якій платформі має більше прихильників.

Сергій Лещенко стверджує, що у таких соцмережах, як Іnstagram та Threads коментарі про нього відрізняються від висловлювань аудиторії у Facebook. «Threads – взагалі найбільш позитивно налаштована до «Укрзалізниці» соцмережах. Я бачу там багато слів підтримки, захоплення від прихильників компанії», – зауважив екснардеп.

На його думку, різниця настроїв аудиторій в різних соцмережах викликана тим, що ними користуються українці різних вікових категорій. Наприклад, у Facebook переважає старша аудиторія, відповідно вони мають інші думки та упередження, у порівнянні з молодим покоління платформи Threads. «Воно більш позитивно дивиться на світ, не є настільки політизованою. Для попереднього покоління політика мала риси серіалу та шоу-бізнесу: вони вболівали за своїх кандидатів як за зірок, дивилися, як політики вдягалися, які годинники носили, як один одного з трибуни парламенту поливали лайном. Спосіб життя цих політиків був предметом аналізу, захоплення, хейту… Тобто політика в уявленні того покоління була чимось більшим, ніж просто робота найнятих менеджерів, яких треба контролювати», – вважає Сергій Лещенко.

Сергій Лещенко зізнається, що майже не реагує на негатив у свою сторону та намагається не думати про критику, бо це займає багато часу й відволікає його від роботи. «Наприклад, один економіст, критикуючи програму, оперував цифрами, не розуміючи вартості перевезення одного пасажира та обсягу цих перевезень… Коли починаються просто образи, якісь політичні оцінки, то очевидно, що свобода вираження думок переростає просто в свободу образ», – пояснює екснардеп.

Проте він погоджується із тим, що теж може різко відреагувати на коментарі людей. Це він пояснює тим, що звертається до інших так, як вони до нього. «Я обираю ту саму лексику, якою до мене звертаються. Ми зараз живемо вже у іншому світі: подивіться, як поводяться себе лідери громадської думки – від президента США до керівника компанії Ryanair. Вони ведуть свої прямі комунікації в обхід якихось фільтрів та дуже прямо висловлюють свої думки», – висловився представник «Укрзалізниці».

На зауваження про те, що екснардеп раніше сам висвітлював новини про «політиків як зірок-небожителів», Сергій Лещенко відповів, що раніше такий підхід дійсно працював, але нині це не актуально. «Це правда, коли я створював видання «Таблоїд», це стимулювало такий підхід до політики. Але тоді ми не мали достатньо контролюючих органів у країні. Зараз вони є», – сказав колишній народний депутат.

