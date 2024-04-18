Розвідка натякнула на успішну атаку на російську радіолокаційну станцію

Андрій Юсов: «Вчора активний день був. Є інформація про згорілий вертоліт та про успішну атаку на радіолокаційну станцію»

Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомило про успішну атаку на російську радіолокаційну станцію та спалення ворожого гелікоптера напередодні. Є інформація про згорілий ворожий вертоліт та успішну атаку на російську радіолокаційну станцію. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону

«Вчора активний день був. Є інформація про згорілий вертоліт та про успішну атаку на радіолокаційну станцію. Вночі сьогодні також палало і гуркотіло» – розповів Юсов.

Він також зауважив, що все рухається і розвивається так, як того хотів Путін, коли розпочинав цю війну.

Як повідомлялося, пресслужба міністерства оборони країни-агресорки заявляє, що Україна нібито вночі на 18 квітня здійснила комбіновану атаку по об’єктах на території РФ. У трьох областях Росії працювала ППО. Зазначається, що українські сили нібито застосували оперативно-тактичні ракети «Точка-У», реактивну систему залпового вогню RM-70 Vampire, безпілотники літакового типу та малорозмірні повітряні кулі.

Нагадаємо, як писав Newsweek, вранці 17 квітня і 11 квітня українські безпілотники атакували 590-й окремий радіотехнічний центр в/ч 84680 у місті Ковилкине. Місто розташоване в республіці Мордовія, приблизно за 360 миль від кордону з Україною. Українські ЗМІ повідомляють, що під час атаки 11 квітня було пошкоджено будівлю командного пункту об'єкта, а російська влада заявила, що було збито два безпілотні літальні апарати (БПЛА).

Як повідомляло «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах, Головне управління розвідки 17 квітня за допомогою безпілотників атакувало 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.