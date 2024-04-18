Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Розвідка натякнула на успішну атаку на російську радіолокаційну станцію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка натякнула на успішну атаку на російську радіолокаційну станцію
фото з відкритих джерел

Андрій Юсов: «Вчора активний день був. Є інформація про згорілий вертоліт та про успішну атаку на радіолокаційну станцію»

Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомило про успішну атаку на російську радіолокаційну станцію та спалення ворожого гелікоптера напередодні. Є інформація про згорілий ворожий вертоліт та успішну атаку на російську радіолокаційну станцію. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону

«Вчора активний день був. Є інформація про згорілий вертоліт та про успішну атаку на радіолокаційну станцію. Вночі сьогодні також палало і гуркотіло» – розповів Юсов. 

Він також зауважив, що все рухається і розвивається так, як того хотів Путін, коли розпочинав цю війну.

Як повідомлялося, пресслужба міністерства оборони країни-агресорки заявляє, що Україна нібито вночі на 18 квітня здійснила комбіновану атаку по об’єктах на території РФ. У трьох областях Росії працювала ППО. Зазначається, що українські сили нібито застосували оперативно-тактичні ракети «Точка-У», реактивну систему залпового вогню RM-70 Vampire, безпілотники літакового типу та малорозмірні повітряні кулі.

Нагадаємо, як писав Newsweek, вранці 17 квітня і 11 квітня українські безпілотники атакували 590-й окремий радіотехнічний центр в/ч 84680 у місті Ковилкине. Місто розташоване в республіці Мордовія, приблизно за 360 миль від кордону з Україною. Українські ЗМІ повідомляють, що під час атаки 11 квітня було пошкоджено будівлю командного пункту об'єкта, а російська влада заявила, що було збито два безпілотні літальні апарати (БПЛА).

Як повідомляло «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах, Головне управління розвідки 17 квітня за допомогою безпілотників атакувало 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.

Читайте також: Росії важко захистити військові заводи від українських дронів – британська розвідка
Теги: путін вертоліт військові обстріл розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль
В Ізраїлі пройшов військовий кабінет, присвячений відповіді Ірану на його атаку: що вирішили
Вчора, 00:35
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Окупанти тиснуть на Бахмутському та Новопавлівському напрямку – Генштаб
13 квiтня, 19:49
Жителі Орська влаштували мітинг, на якому звернулися до Путіна, а також скаржилися на виплати та дії влади
Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни
9 квiтня, 18:15
Низка країн будуть вимушено вкладати кошти у свою оборону протягом наступних 10 років
Військові амбіції коштуватимуть країнам НАТО захмарної суми – Bloomberg
9 квiтня, 09:51
Як повідомляє Newsweek, Лапін є найбільш ймовірним кандидатом на посаду командувача Ленінградського військового округу
Путін вигадав, як захистити Росію від НАТО
1 квiтня, 19:04
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс провів ніч в укритті
Посол Британії поскаржився, що через Росію розпочав страсну п'ятницю в укритті
29 березня, 11:06
Один із німецьких політиків не виключає, що теракт під Москвою був операцією під чужим прапором, організованою самою Росією
Німеччина вважає, що не потрібно робити з Росії жертву теракту
24 березня, 21:59
Бен Кардін, голова Комітету Сенату США у закордонних справах
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
24 березня, 12:50
Росія запускає хвилю чуток про нібито «новий наступ» з півночі на Україну
Головне управління розвідки прокоментувало чутки про наступ росіян з півночі
19 березня, 01:43

Суспільство

В Україні значно зросли виплати на дітей: хто може отримати гроші
В Україні значно зросли виплати на дітей: хто може отримати гроші
Розвідка натякнула на успішну атаку на російську радіолокаційну станцію
Розвідка натякнула на успішну атаку на російську радіолокаційну станцію
Загинув, прикриваючи товаришів. Згадаймо письменника Максима Петренка
Загинув, прикриваючи товаришів. Згадаймо письменника Максима Петренка
Посол розповів, як змінилося ставлення Ізраїлю до українських біженців за останні два роки
Посол розповів, як змінилося ставлення Ізраїлю до українських біженців за останні два роки
Хмарно та значні дощі: прогноз погоди на 18 квітня
Хмарно та значні дощі: прогноз погоди на 18 квітня
ГУР має план, спрямований на зменшення російського потенціалу: подробиці
ГУР має план, спрямований на зменшення російського потенціалу: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки
8747
На Івано-Франківщині лунають вибухи
8173
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
7065
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
6944
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
4567
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua