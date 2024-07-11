Стало відомо, куди поїде Орбан після своїх візитів до Путіна та Сі Цзіньпіна

Експрезидент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 8 березня 2024 року

Очікується, що угорський прем’єр-міністр відвідає резиденцію Трампа у Мар-а-Лаго у Флориді

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом після завершення саміту НАТО. Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, ознайомлені з цим питанням.

Очікується, що угорський прем’єр-міністр відвідає резиденцію Трампа у Мар-а-Лаго у Флориді. У виданні підкреслюють, що такий візит Орбана посилить занепокоєння, що він працює як посередник між Дональдом Трампом та главою рф володимиром путіним.

Як повідомив один зі співрозмовників Bloomberg, Трамп не просив Орбана закладати основу для якоїсь мирної угоди між Україною та рф. Візит угорського прем’єра буде радше неформальною зустріччю.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню»

Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу. Про це йдеться в листі, яке отримало інформаційне агентство dpa.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.