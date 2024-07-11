Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, куди поїде Орбан після своїх візитів до Путіна та Сі Цзіньпіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стало відомо, куди поїде Орбан після своїх візитів до Путіна та Сі Цзіньпіна
Експрезидент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 8 березня 2024 року
фото з сайту Дональда Трампа

Очікується, що угорський прем’єр-міністр відвідає резиденцію Трампа у Мар-а-Лаго у Флориді 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом після завершення саміту НАТО. Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, ознайомлені з цим питанням.

Очікується, що угорський прем’єр-міністр відвідає резиденцію Трампа у Мар-а-Лаго у Флориді. У виданні підкреслюють, що такий візит Орбана посилить занепокоєння, що він працює як посередник між Дональдом Трампом та главою рф володимиром путіним.

Як повідомив один зі співрозмовників Bloomberg, Трамп не просив Орбана закладати основу для якоїсь мирної угоди між Україною та рф. Візит угорського прем’єра буде радше неформальною зустріччю.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню»

Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу. Про це йдеться в листі, яке отримало інформаційне агентство dpa.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.

Читайте також: До Києва прибув лідер угорської опозиції Петер Мадяр (фото)
 
Теги: міністр Будапешт Віктор Орбан Україна переговори Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін досі мріє, що він стане тим лідером, який сяде за стіл переговорів на Ялті-2
Путін не піднімає ставки. Він нервує
14 червня, 18:47
Борги у зеленій енергетиці сягають 17 мільярдів гривень і це заважає інвесторам будувати нові потужності
Борги за зелену енергію заважають будувати нові електростанції ВДЕ на заміну зруйнованим Росією – інвестор
18 червня, 13:34
Європейська рада на саміті у Брюсселі у 2022 році надала Україні статус кандидата в ЄС
Вступ України до ЄС: парламент Нідерландів проголосував за схвалення переговорних рамок
20 червня, 21:46
Міжнародна спілка електрозв'язку розглядає скарги на втручання російських супутників у роботу телеканалів
Україна поскаржилась ООН на Росію через злам супутникових каналів
25 червня, 18:35
Мішель Гофман розповів про умови допомоги Україні
Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову
28 червня, 17:58
Дружина Байдена могла відмовити його балотуватись на посаду президента
Байден зробив заяву після невдалого виступу на дебатах
1 липня, 09:34
«Каста-2Е2» – це російська рухома трьохкоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду чергового режиму
ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Каста-2Е2»
7 липня, 10:32
В Румунії вшановують пам'ять жертв російського терору
У Бухаресті громадяни несуть свічки й іграшки до посольства України
9 липня, 20:46
Невідомі залишили біля лікарні «Охматдит» пляшки з отруйною водою
Невідомі залишили біля лікарні «Охматдит» пляшки з отруйною водою
9 липня, 08:20

Політика

«Ми чекаємо на цей крок»: Зеленський висунув Байдену у США одну вимогу
«Ми чекаємо на цей крок»: Зеленський висунув Байдену у США одну вимогу
Стало відомо, куди поїде Орбан після своїх візитів до Путіна та Сі Цзіньпіна
Стало відомо, куди поїде Орбан після своїх візитів до Путіна та Сі Цзіньпіна
Країни коаліції дронів створили фонд на €45 млн для України
Країни коаліції дронів створили фонд на €45 млн для України
Система ПРО Aegis Ashore у Польщі приведена у стан бойової готовності
Система ПРО Aegis Ashore у Польщі приведена у стан бойової готовності
Час головування Угорщини у Раді ЄС може бути скорочений – очільник МЗС Польщі
Час головування Угорщини у Раді ЄС може бути скорочений – очільник МЗС Польщі
Після саміту НАТО ще одна країна-союзниця дає гроші для допомоги Україні
Після саміту НАТО ще одна країна-союзниця дає гроші для допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
39K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
21K
Путін і Сі Цзиньпін чекають на мирні переговори між РФ і Україною до кінця року
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
14K
Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін
12K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години

Новини

Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Сьогодні, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Сьогодні, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Сьогодні, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Сьогодні, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Сьогодні, 11:05
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Вчора, 17:02

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua