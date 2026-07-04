Окупанти вдарили по складу з продовольствами на Одещині

Окупанти вдарили по складських приміщеннях на Одещині

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі

Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під ворожим обстрілом опинилися складські приміщення. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на складі, де зберігалися продовольчі товари. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

фото: Олег Кіпер

Також пошкоджень зазнали розташовані поруч складські будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі та запобігли подальшому поширенню вогню.

На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину росії проти мирного населення.

Раніше стало відомо, що на Одещині внаслідок ворожої атаки зруйновані два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами.