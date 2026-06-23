Удари по НПЗ обвалили виробництво бензину в Росії – Bloomberg

Новак Путіну: дві третини регіонів РФ ввели ліміти на пальне або зазнали перебоїв у постачанні

За першу половину червня Росія втратила 15% виробництва бензину порівняно з аналогічним періодом минулого року – удари українських дронів по нафтопереробних заводах опустили переробку до мінімуму за 20 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Криза охопила дві третини країни

Паливний дефіцит поширився щонайменше на дві третини регіонів Росії: місцева влада вводить ліміти на заправках, забороняє продаж пального в каністри й першочергово забезпечує пальним екстрені служби та громадський транспорт. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив у Telegram, що пальне розподіляють індивідуально для кожного споживача. «Такі перебої відбуваються по всій країні», – наголосив він.

В Омській області водіям дозволяють залити не більше 40 літрів бензину та 80 літрів дизеля за одну зупинку. У Саратовській – не більше 30 літрів бензину до 30 червня. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов закликав населення «заправлятися відповідно до поточних потреб» і не робити запасів. Найжорсткіше – в окупованому Криму, де продаж пального цивільним зупинено повністю: його отримують лише державні служби.

Ціни на бензин марок А-92 і А-95 зросли з початку року на 6,6% – до 65,41 та 71,11 рубля за літр відповідно, свідчать дані Федеральної служби статистики Росії станом на 15 червня. Зростання перевищує інфляцію і б'є по бюджетах домогосподарств та виробничих витратах у всіх галузях.

Московський НПЗ під ударом

Окремо – удар по нафтопереробному заводу в Москві: його двічі атакували впродовж одного тижня. Завод у Капотні забезпечує близько 40% потреб столиці в бензині та половину – в дизелі, тому його зупинка одразу позначилася на цінах і чергах на московських АЗС. Столична криза витягує пальне із сусідніх регіонів і поглиблює дефіцит по всій країні.

З початку 2026 року українські безпілотники атакували російські НПЗ щонайменше 47 разів – і це лише за п'ять з половиною місяців, тоді як за весь 2025 рік зафіксовано 82 удари. Травень став рекордним: під удар потрапили 16 заводів, серед них вісім із десяти найбільших. Саме це обвалило переробку сирої нафти до мінімального рівня за два десятиліття на початку червня.

Росія розглядає заборону експорту дизеля

Віцепрем'єр Олександр Новак на нараді з Путіним заявив, що ситуація на паливному ринку «складна, але керована». Утім уряд вже розглядає повну заборону експорту дизельного палива – на додаток до чинних обмежень на вивезення бензину й авіаційного гасу.

Наразі заборона на експорт дизеля поширюється лише на трейдерів без власного виробництва. Якщо Москва запровадить повне ембарго, це може підштовхнути світові ціни вгору: Росія посідає друге місце у світі за обсягами експорту дизеля після США. За 2025 рік країна відвантажувала за кордон у середньому 907 тис. барелів дизеля та газойлю на добу – 11% світових поставок. За перші п'ять місяців 2026 року цей показник упав до 813 тис. барелів, а в травні досяг шестимісячного мінімуму. Основні покупці – Туреччина та Бразилія.

Після заяви Новака європейські ф'ючерси на дизель розгорнулися вгору, а премія до нафти підскочила на 5,9% – до $39,32 за барель.

Є й політичний контекст: Кремль готується до парламентських виборів у вересні, а зростання цін на пальне в минулому вже спричиняло соціальне невдоволення в Росії.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що паливний дефіцит охопив майже дві третини регіонів Росії: обмеження на заправках запроваджено у 53 регіонах, найбільші нафтові компанії припинили продаж бензину в каністри. До слова, раніше повідомлялося, що рішення про офіційне ембарго на дизель перебувало на фінальній стадії узгодження.