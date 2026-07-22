Судова тяганина навколо Червоноградської збагачувальної фабрики. Депутат попередив про загрозу

Кожне перенесення суду наближає Червоноградську ЦЗФ до зупинки перед зимою – депутат

Чергове перенесення судового засідання у справі ПАТ «Львівська вугільна компанія» поглиблює кризу навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики та створює додаткові ризики для підготовки до опалювального сезону. Про це заявив народний депутат України Михайло Бондар.

За його словами, засідання щодо призначення керуючого санацією, яке мало відбутися 21 липня після більш ніж місячної перерви, знову не відбулося. Спочатку очікували повернення судді Лідії Чорної з відпустки, а згодом засідання скасували через її тимчасову непрацездатність. Того ж дня один із кандидатів на посаду керуючого санацією відмовився від участі у справі.

«Тим часом фабрика не працює. Плану санації, який мав бути підготовлений ще кілька місяців тому, досі немає. Працівники продовжують звільнятися, борги зростають, а підприємство фактично залишається без нормального управління. І це вже давно проблема не лише самої фабрики, – каже Бондар.

За словами Бондаря, проблема вже давно вийшла за межі самого підприємства. Мешканці Соснівки та місцева влада повідомляють про забруднення повітря, руйнування інфраструктури та небезпечне перевезення вуглевмісного шламу через місто.

Депутат нагадав, що неодноразово звертався до державних органів, проводив засідання профільного підкомітету та вимагав втручання у ситуацію. На його переконання, профільне Міністерство енергетики має взяти її під контроль.

«Часу майже не залишилося. Попереду опалювальний сезон. І якщо стратегічне підприємство й надалі житиме від одного перенесеного засідання до іншого, наслідки доведеться розгрібати не лише юристам», – наголосив Бондар.

Нагадаємо, ПАТ «Львівська вугільна компанія», до складу якого входить Червоноградська центральна збагачувальна фабрика, перебуває у процедурі банкрутства з 2015 року. У квітні 2026 року апеляційний суд визнав незаконним призначення керуючого санацією Володимира Юрченка, однак Господарський суд Львівської області досі не призначив нового керуючого.