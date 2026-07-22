Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Судова тяганина навколо Червоноградської збагачувальної фабрики. Депутат попередив про загрозу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Судова тяганина навколо Червоноградської збагачувальної фабрики. Депутат попередив про загрозу

Кожне перенесення суду наближає Червоноградську ЦЗФ до зупинки перед зимою – депутат

Чергове перенесення судового засідання у справі ПАТ «Львівська вугільна компанія» поглиблює кризу навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики та створює додаткові ризики для підготовки до опалювального сезону. Про це заявив народний депутат України Михайло Бондар.

За його словами, засідання щодо призначення керуючого санацією, яке мало відбутися 21 липня після більш ніж місячної перерви, знову не відбулося. Спочатку очікували повернення судді Лідії Чорної з відпустки, а згодом засідання скасували через її тимчасову непрацездатність. Того ж дня один із кандидатів на посаду керуючого санацією відмовився від участі у справі.

«Тим часом фабрика не працює. Плану санації, який мав бути підготовлений ще кілька місяців тому, досі немає. Працівники продовжують звільнятися, борги зростають, а підприємство фактично залишається без нормального управління. І це вже давно проблема не лише самої фабрики, – каже Бондар.

За словами Бондаря, проблема вже давно вийшла за межі самого підприємства. Мешканці Соснівки та місцева влада повідомляють про забруднення повітря, руйнування інфраструктури та небезпечне перевезення вуглевмісного шламу через місто.

Депутат нагадав, що неодноразово звертався до державних органів, проводив засідання профільного підкомітету та вимагав втручання у ситуацію. На його переконання, профільне Міністерство енергетики має взяти її під контроль.

«Часу майже не залишилося. Попереду опалювальний сезон. І якщо стратегічне підприємство й надалі житиме від одного перенесеного засідання до іншого, наслідки доведеться розгрібати не лише юристам», – наголосив Бондар.

Нагадаємо, ПАТ «Львівська вугільна компанія», до складу якого входить Червоноградська центральна збагачувальна фабрика, перебуває у процедурі банкрутства з 2015 року. У квітні 2026 року апеляційний суд визнав незаконним призначення керуючого санацією Володимира Юрченка, однак Господарський суд Львівської області досі не призначив нового керуючого.

Теги: місцева влада опалювальний сезон суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українка в Німеччині потрапила під слідство через донос
Українка в Німеччині опинилася під слідством через абсурдний донос
Вчора, 05:12
Після розірвання договору з УПЦ МП у Лаврі відкрили Дальні печери
Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті після трирічної перерви
14 липня, 16:27
Приміщення Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
На Хмельниччині вчитель побив 11-річного учня через сувенірний ніж
12 липня, 16:40
За словами адвоката, Жикович є уродженцем Азербайджану
Убивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: суд заарештував другого фігуранта
9 липня, 15:39
Монеточка мешкає та виступає в країнах Європи
Москва засудила російську співачку Монеточку до ув’язнення
7 липня, 20:17
Людмила Солотва є однією з обвинувачених у справі про розстрочення рентних платежів компаніям, пов'язаним з Олександром Онищенком
ВАКС закрив справу пособниці Насірова: причина
2 липня, 14:14
Суд призначив порушнику максимальний штраф
Під прапором Ліберії. Українець вигадав спосіб незаконного перетину держкордону
28 червня, 14:56
Російський гурт «Кіно» планував виступити в Києві у 2021 році
Воєнний стан – не форс-мажор? Українець стягнув компенсацію з організатора концерту російського гурту
26 червня, 22:13
Якщо вину підприємця доведуть - він має сплатити мільйонну компенсацію та штраф
Компанія Lego подала до суду на українського ФОПа: деталі справи
23 червня, 20:21

Бізнес

Судова тяганина навколо Червоноградської збагачувальної фабрики. Депутат попередив про загрозу
Судова тяганина навколо Червоноградської збагачувальної фабрики. Депутат попередив про загрозу
Через CBAM, квоти ЄС і нові тарифи Укрзалізниці металургія може втратити понад $1 млрд – аналітика
Через CBAM, квоти ЄС і нові тарифи Укрзалізниці металургія може втратити понад $1 млрд – аналітика
Pepco заходить в Україну: де відкриються перші магазини
Pepco заходить в Україну: де відкриються перші магазини
ЄС відмовляється від українського масла: названо причину
ЄС відмовляється від українського масла: названо причину
Бізнес б'є на сполох: поки глава регуляторної служби Кучер не реагує, залізничні перевезення дорожчають
Бізнес б'є на сполох: поки глава регуляторної служби Кучер не реагує, залізничні перевезення дорожчають
Один ФОП виграв понад 2 тис. тендерів у 2026 році
Один ФОП виграв понад 2 тис. тендерів у 2026 році

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
89K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
81K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua