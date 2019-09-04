Лише 5% українців користуються адмінпослугами онлайн, - опитування



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Згідно з останнім опитуванням, взагалі інтернетом користуються в Україні 70% населення, 30% - інтернетом не користується

Адмінпослугами в режимі онлайн користувалися лише 5% респондентів, опитаних в рамках дослідження щодо оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг.

Про це розповіла директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна під час пресконференції «Якість адміністративних послуг в Україні: що змінилося за останні п’ять років?» в Укрінформі.

«Щодо держави у смартфоні. Все ж таки лише 5% населення вже користувалися адміністративними послугами онлайн. Це, звичайно, треба розширювати, тому що їх мало. Але при цьому не треба забувати, що згідно з нашим останнім опитуванням, взагалі інтернетом користуються в Україні 70% населення, 30% - інтернетом не користується. Причому дуже часто ці 30% це саме ті люди, які найбільше потребують адміністративних послуг», - розповіла Бекешкіна.

Вона вважає, що «державу в смартфоні» варто впроваджувати, але перш за все необхідно розширювати коло користувачів послуг.

Згідно з дослідженням, найчастіше опитаними респондентами використовувалися сервіси Міністерства соціальної політики — 47,4%, що пов’язано з великою кількістю звернень за послугами соціального характеру, а також - Міністерства юстиції та Державної фіскальної податкової служби - 30,3% та 22,6% відповідно.

Дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року на замовлення Центру політико-правових реформ у межах проєкту про посилення ролі громадянського суспільства у забезпечення демократичних реформ і якості державної влади, що здійснюється за підтримки Європейського Союзу.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.