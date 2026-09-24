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Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 25 вересня в церковному календарі – День пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської

25 вересня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Єфросинії Олександрійської. Це свято присвячене її вірі та стійкості, адже вона, відмовившись від мирського життя, присвятила себе Христу і досягла святості через чернечий подвиг.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської

Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

25 вересня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Єфросинії. За переказами, вона народилася в Олександрії в багатій родині. Коли батько хотів видати її заміж, дівчина таємно залишила дім і, переодягнувшись у чоловічий одяг, вступила до чоловічого монастиря під іменем Смарагд. Ніхто не здогадувався про її справжню стать. Лише перед смертю вона відкрила свою таємницю власному батькові, який випадково прийшов у той самий монастир. Її праведне життя стало свідченням цілковитої відданості Богу.

Молитви дня

О, преподобна мати Єфросиніє! Ти, що залишила земні блага заради Христа і служила Йому з усією ревністю, моли Бога за нас. Зміцни нас у вірі, даруй нам терпіння і мужність у випробуваннях. Допоможи нам здолати спокуси світу цього, щоб ми могли наслідувати твоє життя і досягти Царства Небесного.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо йде дощ – зима буде сніжною та холодною.
  • Якщо птахи летять низько – чекайте на сильні вітри.
  • Сонячний і теплий день віщує пізню зиму.
  • Ранковий туман стелиться по землі – на кілька днів встановиться тепла погода.
  • Якщо вітер дме з півдня – зима буде теплою.

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити та ображати інших.
  • Пліткувати та поширювати чужі таємниці.
  • Брехати та давати порожні обіцянки.
  • Відмовляти у допомозі.
  • Переїдати та зловживати алкоголем.
  • Ледарювати, оскільки день пов'язували з працею та достатком.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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