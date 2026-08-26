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Нерухомість Полтави б’є рекорди: які квартири подорожчали майже на 20%

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Нерухомість Полтави б’є рекорди: які квартири подорожчали майже на 20%
На первинному ринку Полтави середня стартова ціна квадратного метра становить 36 тис. грн
колаж: glavcom.ua

Полтава залишається одним із міст, куди переїжджають люди з більш небезпечних регіонів. Частина з них не обмежується орендою, а з часом шукає власне житло

Полтава залишається відносно спокійним обласним центром у центральній частині країни, тому попит на житло тут не спадає. Разом з ним зростають і ціни – як на вторинному, так і на первинному ринках.

«Главком» проаналізував актуальну статистику і з'ясував, скільки зараз коштують квартири у Полтаві.

Скільки коштують квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Полтави сьогодні становить $39,5 тис. – за рік вона зросла на 11%. Двокімнатні квартири коштують у середньому $56 тис. (+15% за рік), трикімнатні – $69 тис. (+19%).

Найпомітніше за останній рік подорожчали трикімнатні квартири. Водночас за останні пів року найбільше додали в ціні однокімнатні квартири – майже 4%. Двокімнатні з лютого подорожчали на 2,2%, а трикімнатні на 7,8%.

За рік на вторинному ринку Полтави найбільше зросла медіанна вартість трикімнатних квартир
За рік на вторинному ринку Полтави найбільше зросла медіанна вартість трикімнатних квартир
графіка: ЛУН

Що відбувається на первинному ринку

На первинному ринку Полтави середня стартова ціна квадратного метра, за даними ЛУН, становить 36 тис. грн або $800 – це на 11,8% більше, ніж рік тому, і на 7% більше, ніж пів року тому. За останній місяць ціна не змінилася.

Середня стартова ціна квадратного метра в новобудовах Полтави
Середня стартова ціна квадратного метра в новобудовах Полтави
графіка: ЛУН

Найдорожчим залишається бізнес-клас – близько 53,8 тис. грн (близько $1200) за «квадрат». Економ-клас коштує так само 36 тис. грн за кв. м, комфорт-клас – 45 тис. грн (приблизно $1000).

Найдорожчим сегментом на первинному ринку залишається бізнес-клас
Найдорожчим сегментом на первинному ринку залишається бізнес-клас
графіка: ЛУН

Помітно вирізняється преміум-сегмент: тут ціна впала до 22 тис. грн за кв. м – найбільше зниження серед усіх класів. Причина – взимку попит на дороге житло різко впав: покупці не поспішали витрачати великі суми через фінансову невизначеність та зниження доходів.

Де у Полтаві житло найдорожче

Найвищі ціни на квартири тримаються в історичному центрі Полтави. Далі йдуть Поділ та Левада. Також район п’ятої школи, площі Зигіна та Конкорду.  

Дешевше житло можна знайти у районах Фурманова, Алмазного та 23 Вересня, а одними з найдоступніших залишаються Авіамістечко та ГРЛ.

Різниця між районами може бути суттєвою навіть для квартир зі схожими характеристиками. Наприклад, житло з косметичним ремонтом на Алмазному коштує близько $42–45 тис., тоді як в Авіамістечку схожа квартира може продаватися приблизно за $35 тис.

На ціну впливають передусім близькість до центру, транспортне сполучення та інфраструктура – наявність поруч шкіл, дитсадків, магазинів, парків, закладів харчування.

Проте варіанти дешевше знайти можна. Ціни на однокімнатні квартири у Полтаві стартують від $10 тис. Наприклад, за такі гроші на Дублянщині продається квартира площею 35 кв.м. без ремонту на Дублянщині.

Найдешевші однокімнатні квартири без ремонту на околицях Полтави
Найдешевші однокімнатні квартири без ремонту на околицях Полтави
скриншот з сайту ЛУН

За $30 тис. вже можна купити квартиру на Алмазному площею 31 кв. м. Або за таку суму біля ТРЦ «Екватор» продається однокімнатна квартира площею 36,5 кв.м.

Ціни на однокімнатні квартири в спальних районах Полтави
Ціни на однокімнатні квартири в спальних районах Полтави
скриншот оголошення

Якщо у вас більший бюджет, можна переглянути однокімнатну квартиру біля ТРЦ «Конкорд» із меблями та технікою в новобудові 2023 року. Такий варіант площею 46 кв.м. коштує $58,5 тис.

Однокімнатне житло в новобудовах з ремонтом і меблями неподалік центру
Однокімнатне житло в новобудовах з ремонтом і меблями неподалік центру
дані: ЛУН

Двокімнатну квартиру в Полтаві можна придбати від $20 тис. Це буде малогабаритне житло або на околиці міста.

Вартість найдешевших двокімнатних квартир у Полтаві
Вартість найдешевших двокімнатних квартир у Полтаві
джерело: ЛУН

За $50 тис. вже можна купити двокімнатну квартиру площею 52 кв.м. в самому центрі Полтави. Також за такі гроші є варіант біля «Конкорду» з ремонтом.

Ціна двокімнатної квартири площею близько 50 кв. м майже у центрі міста
Ціна двокімнатної квартири площею близько 50 кв. м майже у центрі міста
скриншот з сайту оголошень

Найдорожча двокімнатна квартира, яку вдалося знайти на сайті оголошень, коштує $94,6 тис. за 70 кв.м. Житло з ремонтом знаходиться неподалік від центру міста.

Також є варіант площею 90 кв.м без ремонту в новобудові. Вартість такої квартири складає $95 тис.

Найдорожчі двокімнатні квартири у Полтаві
Найдорожчі двокімнатні квартири у Полтаві
дані: ЛУН

Найдешевша пропозиція в сегменті – трикімнатна квартира площею 52 кв.м. на 3-му поверсі триповерхового цегляного будинку в районі Балакіна. Коштує вона $34 тис.

На тисячу дорожче продається квартира в мікрорайоні Алмазний.

Найдешевші трикімнатні квартири на вторинному ринку Полтави
Найдешевші трикімнатні квартири на вторинному ринку Полтави
скриншот з сайту ЛУН

І найдорожчий об'єкт – розкішні трикімнатні апартаменти преміумкласу площею 120 кв.м. у центрі біля Корпусного саду. Коштує таке житло $330 тис.

Вартість елітних трикімнатних квартир у центрі Полтави
Вартість елітних трикімнатних квартир у центрі Полтави
скриншот оголошення

Чому дорожчає житло у Полтаві

Подорожчання квартир у Полтаві пов’язане насамперед із попитом на якісне житло та обмеженою пропозицією. Покупці дедалі більше орієнтуються не просто на площу квартири, а на її стан, район, інфраструктуру, безпеку будинку та можливість одразу заселитися. Через це найбільш затребувані об’єкти власники можуть продавати дорожче.

Важливу роль відіграє і внутрішня міграція. Полтава залишається одним із міст, куди переїжджають люди з більш небезпечних регіонів. Частина з них не обмежується орендою, а з часом шукає власне житло.

Водночас пропозиція не встигає швидко реагувати на попит. Наразі у Полтаві одночасно перебувають у продажу 55 секцій житлових комплексів, ще 35 – на етапі будівництва, а 3 котловани проходять підготовчі роботи. Загалом із 2010 року в місті збудували 142 секції житлових комплексів.

Крім того, зростанню цін на житло сприяв і попит, який підтримали державні програми «єОселя» та «єВідновлення», причому саме остання, за словами експертів, найбільше вплинула на подорожчання квартир на вторинному ринку.

На первинному ринку ціна квартир залежить від собівартості будівництва. Забудовникам доводиться враховувати дорожчі будматеріали, оплату праці, інженерні рішення та витрати на облаштування будинків.

Тому очікувати, що квартири в Полтаві найближчими місяцями подешевшають, не варто. Найімовірніше, ціни або залишаться приблизно на нинішньому рівні, або продовжать поступово зростати.

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Теги: квартира Полтава

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