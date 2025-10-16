Головна Світ Політика
Росія заявила про можливе припинення вогню для ремонту Запорізької АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія заявила про можливе припинення вогню для ремонту Запорізької АЕС
Україна неодноразово ремонтувала лінії з боку контрольованої території, але окупанти обстрілювали ремонтні бригади
За словами очільника «Росатому», рішення про тимчасове припинення бойових дій може бути ухвалено 17 жовтня

Рішення про тимчасове припинення бойових дій для проведення ремонтів на Запорізькій атомній електростанції може бути ухвалено завтра, 17 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Росатому» Олексія Ліхачова, якого цитує Sky News.

Керівник російської державної ядерної корпорації заявив, реалізація «тихого періоду» дозволить провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередач – одна з них розташована на тимчасово окупованій Росією території, інша – на території, підконтрольній Україні. «Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже обережне, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра», – заявив він.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебуває в режимі блекауту три тижні, що становить серйозну загрозу ядерній безпеці. Росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, намагаючись підключити її до російської енергомережі – дії, які не мають прецеденту в історії атомної енергетики.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заявив, що це не лише спроба привласнення мирного українського атомного об’єкта, а й порушення міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки. Він підкреслив, що такі дії «Росатому» є незаконними, оскільки суперечать українським стандартам ліцензування та безпеки.

За словами Сибіги, Росія намагається обдурити Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та інші міжнародні організації, вдаючи, що проблема виникла не з її вини. Однак насправді ситуація викликана тим, що Росія атакувала та захопила мирний український атомний об’єкт, розмістивши там своїх військових та зброю, замінувавши периметр і розпочавши технічно неприйнятні експерименти.

Україна закликає міжнародну спільноту визнати ці дії Росії незаконними та небезпечними, а МАГАТЕ – тиснути на Москву, щоб вона припинила свої експерименти на станції та повернула її під контроль законного власника – Україні.

До слова, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

Сибіга: Найбільша загроза полягає в тому, що російські керівники, які реалізують цей план, прагнуть лише догодити Москві й повністю ігнорують питання ядерної безпеки
Росія готує викрадення Запорізької АЕС – Сибіга
28 вересня, 01:24
Окупована ворогом АЕС понад тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС
Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС
30 вересня, 20:45
МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції
Зеленський заявив, що Росія ставить під загрозу ядерну безпеку через бездіяльність МАГАТЕ
1 жовтня, 23:38
Росія блокує ремонт Запорізької АЕС і робить удари по цивільній інфраструктурі
Зеленський назвав точку на карті України, яка сьогодні найбільше хвилює світових лідерів
9 жовтня, 10:29
Російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС
На Запорізькій АЕС стався блекаут
23 вересня, 18:05
Трамп виступив на Генасамблеї ООН
Генасамблея ООН, зустріч Трампа та Зеленського. Головне за 23 вересня
23 вересня, 21:15
Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
Генасамблея ООН. Зеленський зробив заяву про блекаут на ЗАЕС
24 вересня, 16:43
Окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання
На Запорізькій АЕС другий день поспіль триває блекаут: подробиці
25 вересня, 17:40

Політика

Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським – Axios
Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським – Axios
ЄС готує нові системи захисту від Росії
ЄС готує нові системи захисту від Росії
Reuters: Президент Сирії запропонував Путіну розмістити війська на кордоні з Ізраїлем
Reuters: Президент Сирії запропонував Путіну розмістити війська на кордоні з Ізраїлем
Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри
Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри
«Це ядерна бомба». У Польщі секретні військові документи опинилися на сміттєзвалищі – що в матеріалах
«Це ядерна бомба». У Польщі секретні військові документи опинилися на сміттєзвалищі – що в матеріалах

