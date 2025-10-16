Росія заявила про можливе припинення вогню для ремонту Запорізької АЕС

За словами очільника «Росатому», рішення про тимчасове припинення бойових дій може бути ухвалено 17 жовтня

Рішення про тимчасове припинення бойових дій для проведення ремонтів на Запорізькій атомній електростанції може бути ухвалено завтра, 17 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Росатому» Олексія Ліхачова, якого цитує Sky News.

Керівник російської державної ядерної корпорації заявив, реалізація «тихого періоду» дозволить провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередач – одна з них розташована на тимчасово окупованій Росією території, інша – на території, підконтрольній Україні. «Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже обережне, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра», – заявив він.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебуває в режимі блекауту три тижні, що становить серйозну загрозу ядерній безпеці. Росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, намагаючись підключити її до російської енергомережі – дії, які не мають прецеденту в історії атомної енергетики.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заявив, що це не лише спроба привласнення мирного українського атомного об’єкта, а й порушення міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки. Він підкреслив, що такі дії «Росатому» є незаконними, оскільки суперечать українським стандартам ліцензування та безпеки.

За словами Сибіги, Росія намагається обдурити Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та інші міжнародні організації, вдаючи, що проблема виникла не з її вини. Однак насправді ситуація викликана тим, що Росія атакувала та захопила мирний український атомний об’єкт, розмістивши там своїх військових та зброю, замінувавши периметр і розпочавши технічно неприйнятні експерименти.

Україна закликає міжнародну спільноту визнати ці дії Росії незаконними та небезпечними, а МАГАТЕ – тиснути на Москву, щоб вона припинила свої експерименти на станції та повернула її під контроль законного власника – Україні.

До слова, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.