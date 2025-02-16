МАГАТЕ повідомило про стан укриття Чорнобильської АЕС після ворожого удару

Укриття на території Чорнобильської АЕС, куди влучив російський дрон

Представники МАГАТЕ заявляють, що рівень радіації на місці не змінився

Представники Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) оглянули укриття Чорнобильської АЕС, що пошкоджене внаслідок атаки ворожим дроном. Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Російський дрон пробив отвір у даху Нового безпечного конфайнменту. Це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіоактивних речовин назовні.

На місці експерти МАГАТЕ зафіксували дим із даху НБК і запах горілого пластику. Вони зазначили, що займання підживлює легкозаймистий матеріал в обшивці даху.

Група МАГАТЕ також зафіксувала, що внаслідок атаки дронів пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно шість метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Ремонт укриття має розпочатися вже коли пожежу повністю загасять. Представники МАГАТЕ заявляють, що рівень радіації на місці не змінився.

Додамо, що станом на 15:00 15 лютого горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі.