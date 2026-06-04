Російський дрон атакував авто «Сумиобленерго»: працівник у лікарні

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Міненерго також повідомило про відключення світла у шести областях через російські обстріли

Російські окупанти продовжують атакувати українську енергетичну інфраструктуру та енергетиків. Вранці, 4 червня окупанти атакували автомобіль АТ «Сумиобленерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

Через ворожу атаку на автомобіль енергетиків було поранено працівника підприємства. «Постраждалого доставили до лікарні, йому надається уся необхідна медична допомога», – додали у відомстві.

Міненерго повідомило, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

«Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, унаслідок масованої комбінованої атаки Росії в ніч на 2 червня пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної та нафтогазової інфраструктури України. Частина споживачів у Києві та семи областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ, під обстрілами також опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. За даними МВС, внаслідок атаки загинули 13 людей, понад 100 дістали поранення.