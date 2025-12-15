Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Значна частина ВПО змушена орендувати житло в місті, яке регулярно зазнає обстрілів
фото: suspilne.media

Асоціація наполягає на необхідності запровадження диференційованого підходу до допомоги на проживання ВПО

Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) закликає переглянути підхід до надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з урахуванням різниці умов життя в тилових і прифронтових регіонах. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, йдеться про необхідність адаптації універсальних програм підтримки до реальних потреб людей, які проживають під постійними обстрілами.

Станом на сьогодні у Харкові зареєстровано 210 тис. ВПО. У місті визначено 54 гуртожитки як місця тимчасового прихистку, в яких проживають понад 6,8 тис. переселенців. Водночас значна частина ВПО змушена орендувати житло в місті, яке регулярно зазнає обстрілів.

Ігор Терехов наголосив, що чинна щомісячна допомога на проживання – 2 тис. грн для дорослих і 3 тис. грн для дітей та людей з інвалідністю – є універсальною та не враховує рівень безпеки, вартість проживання й додаткові ризики у прифронтових громадах.

«Допомога на проживання повинна враховувати рівні небезпеки. Неможливо ставити в один ряд людей у тиловому місті та тих, хто живе під постійними обстрілами. Це не про привілеї, а про адекватну та необхідну підтримку, якої вимагають обставини», – наголосив Ігор Терехов.

У зв’язку з цим Асоціація прифронтових міст та громад наполягає на необхідності запровадження диференційованого підходу до допомоги на проживання ВПО, а також пропонує доповнити державну політику підтримки ВПО цільовими рішеннями для прифронтових громад, зокрема через розвиток соціального житла і підтримку муніципальних програм довгострокової оренди для переселенців.

Читайте також:

Теги: житло Ігор Терехов фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні SCM активно працює на міжнародних ринках, реалізуючи масштабні проєкти як в Україні, так і за її межами
Компанія, яка об'єднує бізнеси Ахметова, назвала суму наданої допомоги з початку повномасштабного вторгнення
17 листопада, 10:11
На фото зліва – Єва Тур, справа – Алла Мартинюк
Експомічниця Залужного одягнула військову форму та викликала бурхливу реакцію соцмереж
25 листопада, 15:53
Піхотинці 31-ї бригади вижили 62 дні під землею під обстрілами та безпілотниками ворога
Провели 62 дні під землею: неймовірна історія виживання військових
8 грудня, 12:05
Життя колишньому ченцю урятували українські воїни
ЗСУ взяли у полон ченця, який пішов на війну, бо хотів померти
16 листопада, 17:15
Яна Степаненко отримала квартиру від Ріната Ахметова 
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
21 листопада, 12:25
Терехов наголосив, що ситуація торкнеться усіх громад
Мер Харкова виступив проти підвищення тарифів на розподіл газу
7 грудня, 16:37
Нині триває 1386-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року
10 грудня, 08:23
Військові повернули під свій контроль близько 16 кв. км у Покровську
Сили оборони повернули під свій контроль частину Покровська
Вчора, 09:22
Президент України Володимир Зеленський у Куп'янську
ЗСУ озвучили кількість росіян, які прорвалися до Куп’янська
Вчора, 14:26

Суспільство

Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)
Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Олександра Подвишенного
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Олександра Подвишенного
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
День працівників суду: історія свята, привітання у яскравих листівках, прозі та віршах
День працівників суду: історія свята, привітання у яскравих листівках, прозі та віршах
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua