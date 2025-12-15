Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях

Асоціація наполягає на необхідності запровадження диференційованого підходу до допомоги на проживання ВПО

Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) закликає переглянути підхід до надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з урахуванням різниці умов життя в тилових і прифронтових регіонах. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, йдеться про необхідність адаптації універсальних програм підтримки до реальних потреб людей, які проживають під постійними обстрілами.

Станом на сьогодні у Харкові зареєстровано 210 тис. ВПО. У місті визначено 54 гуртожитки як місця тимчасового прихистку, в яких проживають понад 6,8 тис. переселенців. Водночас значна частина ВПО змушена орендувати житло в місті, яке регулярно зазнає обстрілів.

Ігор Терехов наголосив, що чинна щомісячна допомога на проживання – 2 тис. грн для дорослих і 3 тис. грн для дітей та людей з інвалідністю – є універсальною та не враховує рівень безпеки, вартість проживання й додаткові ризики у прифронтових громадах.

«Допомога на проживання повинна враховувати рівні небезпеки. Неможливо ставити в один ряд людей у тиловому місті та тих, хто живе під постійними обстрілами. Це не про привілеї, а про адекватну та необхідну підтримку, якої вимагають обставини», – наголосив Ігор Терехов.

У зв’язку з цим Асоціація прифронтових міст та громад наполягає на необхідності запровадження диференційованого підходу до допомоги на проживання ВПО, а також пропонує доповнити державну політику підтримки ВПО цільовими рішеннями для прифронтових громад, зокрема через розвиток соціального житла і підтримку муніципальних програм довгострокової оренди для переселенців.