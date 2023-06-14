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Нідерланди хочуть заборонити китайським студентам вивчати оборонні технології

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нідерланди хочуть заборонити китайським студентам вивчати оборонні технології
Китайським студентам заборонять навчатись на спеціальностях, що включають оборонні технології та напівпровідники
фото з відкритих джерел

Нідерланди не хочуть надавати представникам Китаю доступ до конфіденційних матеріалів під час навчання

Уряд Нідерландів працює над законом, який заборонить китайським студентам навчатись на університетських спеціальностях, що включають оборонні технології та напівпровідники. Про це повідомляє Taipei Times.

Намір Нідерландів полягає в тому, щоб не надавати представникам Китаю доступ до конфіденційних матеріалів під час навчання. Крім цього, Нідерланди на початку цього року погодились приєднатися до зусиль США щодо подальшого обмеження експорту чип-технологій до Китаю. 

Також цього року був інцидент, за якого нідерландська компанія ASML, гігантський виробник напівпровідників, звинуватила китайського співробітника в крадіжці конфіденційної інформації. 

Нагадаємо, Іран продовжує використовувати китайські деталі для виробництва дронів, які потім Росія використовує на війні проти України.

Ірану необхідно приблизно три місяці для виробництва та поставок дронів Росії, які потім вона буде використовувати для терористичних атак в Україні. Цієї весни західні дослідники вивчали складову іранських дронів та прийшли до висновку, що одна з його деталей була китайського виробництва і виготовлена цього року. Мова йде про перетворювач напруги, який могли виробити у Китаї у січні.

До слова, майже через півтора року після початку російського вторгнення в Україну третина банків та інших фінансових установ Нідерландів не можуть відстежити та заморозити активи росіян зі списку санкцій.

Відразу після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження перших обмежень Нідерланди заморозили російські активи лише на €6 млн. Це викликало велике невдоволення в Палаті представників, після чого до літа влада змогла довести кількість заблокованих коштів до €640 млн. Проте з того часу процес зупинився. Через рік війни загальна сума збільшилася лише до €644,5 млн, що експерти вважають «нульовим прогресом».

Теги: Китай Нідерланди студенти технології

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