Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харківщину: двоє загиблих, троє поранених, серед них 14-річна дитина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Харківщину: двоє загиблих, троє поранених, серед них 14-річна дитина
У селі Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік
фото з відкритих джерел

У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка та 14-річна дівчинка

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 5 населених пунктах Харківської області, застосовуючи різні види озброєння, включаючи керовані авіабомби та безпілотники. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє – постраждали, зокрема дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка та 14-річна дівчинка. У цьому районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. У селищі Шевченкове постраждала 67-річна жінка. У селі Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік. У Куп'янському районі зафіксовано пошкодження елеватора (сел. Приколотне), а також приватного будинку та господарчої споруди (с. Старовірівка).

Ворог застосовував для ударів 1 КАБ, 1 БпЛА типу «Молнія», 2 FPV-дрони та 4 БпЛА, тип яких встановлюється.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Читайте також:

Теги: Харківщина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що Путін знаходить будь-яку можливість для продовження війни
Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо
24 вересня, 00:14
Ціна бензину марки «АІ-92» піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом
Дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів РФ
19 вересня, 17:27
Окупанти розгромили центр Куп'янська
Сили оборони повідомили про ситуацію в Куп'янську
19 вересня, 16:46
Путін – звичайний військовий пенсіонер, схиблений на історії та конспірології
Чому Путін боїться завершення війни
19 вересня, 16:26
Ругінене: Санкційний тиск на агресора потрібно не зменшувати, а нарощувати
Литва відмовляється послаблювати санкції проти Білорусі та РФ
13 вересня, 05:03
Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові
Правоохоронці дістали з водойми зброю, з якої ймовірно було вбито ексспікера Парубія
10 вересня, 12:06
Бажаючі, охочі, рішучі: хто справді допоможе Україні?
Коаліція охочих: хто реально готовий захищати Україну
6 вересня, 22:02
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
1 вересня, 22:45
Путіну треба знати, як Китай відреагує на можливий тиск з боку США з метою припинення бойових дій
У Китаї Путін буде узгоджувати позиції щодо війни в Україні – The Guardian
31 серпня, 07:26

Події в Україні

Бійка зі стріляниною у Львові: Нацгвардійці вночі зловили агресивну компанію
Бійка зі стріляниною у Львові: Нацгвардійці вночі зловили агресивну компанію
Атака на Харківщину: двоє загиблих, троє поранених, серед них 14-річна дитина
Атака на Харківщину: двоє загиблих, троє поранених, серед них 14-річна дитина
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року
Атака на Запоріжжя: 49 поранених, сотні ударів за добу
Атака на Запоріжжя: 49 поранених, сотні ударів за добу
Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua