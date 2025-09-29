Атака на Харківщину: двоє загиблих, троє поранених, серед них 14-річна дитина

У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка та 14-річна дівчинка

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 5 населених пунктах Харківської області, застосовуючи різні види озброєння, включаючи керовані авіабомби та безпілотники. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє – постраждали, зокрема дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка та 14-річна дівчинка. У цьому районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. У селищі Шевченкове постраждала 67-річна жінка. У селі Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік. У Куп'янському районі зафіксовано пошкодження елеватора (сел. Приколотне), а також приватного будинку та господарчої споруди (с. Старовірівка).

Ворог застосовував для ударів 1 КАБ, 1 БпЛА типу «Молнія», 2 FPV-дрони та 4 БпЛА, тип яких встановлюється.

