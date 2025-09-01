Підготовка до опалювального сезону та посилення ППО. Зеленський провів Ставку

За словами президента, Україна прискорює постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед ключових питань – підготовка до опалювального сезону та протиповітряна оборона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Глава держави повідомив, що Україна ще з літа активно готує сектори енергетики до зими. Зеленський заслухав доповіді щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики.

«Важливі результати є в команд «Нафтогазу» та «Укренерго». Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу», – зазначив він.

Крім того, президент доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів.

«Пріоритет – збиття «шахедів». Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення», – додав він.

Зеленський наголосив, що Україна прискорює постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. «Готуємо технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости», – каже глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визначив три ключові складові, що повинні лягти в основу безпекових гарантій для України.

Як повідомлялося, Норвегія виділила майже 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.

До слова, кілька місяців тому Російська Федерація серйозно пошкодила радіолокаційний блок зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні. Німецьким фахівцям його вдалося відремонтувати і доставити в Україну.