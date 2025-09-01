Головна Країна Політика
search button user button menu button

Підготовка до опалювального сезону та посилення ППО. Зеленський провів Ставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Підготовка до опалювального сезону та посилення ППО. Зеленський провів Ставку
Глава держави доручив секретарю РНБО скоординувати посадовців для закупівлі додаткових систем протиповітряної оборони
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, Україна прискорює постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед ключових питань – підготовка до опалювального сезону та протиповітряна оборона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Глава держави повідомив, що Україна ще з літа активно готує сектори енергетики до зими. Зеленський заслухав доповіді щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики.

«Важливі результати є в команд «Нафтогазу» та «Укренерго». Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу», – зазначив він.

Крім того, президент доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів.

«Пріоритет – збиття «шахедів». Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення», – додав він.

Зеленський наголосив, що Україна прискорює постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. «Готуємо технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости», – каже глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визначив три ключові складові, що повинні лягти в основу безпекових гарантій для України. 

Як повідомлялося, Норвегія виділила майже 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.

До слова, кілька місяців тому Російська Федерація серйозно пошкодила радіолокаційний блок зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні. Німецьким фахівцям його вдалося відремонтувати і доставити в Україну.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський опалювальний сезон системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що Трамп прагне досягти успіху в переговорах
Зеленський прокоментував заяву Трампа про небажання брати участь у переговорах
29 серпня, 18:02
Головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області призначено Володимира Колосова
Зеленський призначив нового голову Покровської РДА
23 серпня, 14:54
З чим повернувся Зеленський з Білого дому
З чим повернувся Зеленський з Білого дому
21 серпня, 23:11
Володимир Зеленський і Володимир Путін можливо проведуть зустріч
Названо можливу локацію переговорів Путіна та Зеленського
19 серпня, 10:37
Трамп та Зеленський провели зустріч у Білому домі
З’явилося відео, як Трамп готувався до зустрічі із Зеленським
19 серпня, 05:24
фон дер Ляєн: «Сьогодні вдень я вітатиму Володимира Зеленського у Брюсселі»
Фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського та Трампа
17 серпня, 13:16
Президент анонсував обміни полоненими
Зеленський анонсував наступні етапи обміну полоненими
9 серпня, 23:38
Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройною силою більше неможливе
Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій військовим шляхом неможливе – Telegraph
8 серпня, 12:43
6 серпня росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині
У Нікополі сьогодні оголошено день жалоби. Президент зробив заяву
7 серпня, 12:29

Політика

Підготовка до опалювального сезону та посилення ППО. Зеленський провів Ставку
Підготовка до опалювального сезону та посилення ППО. Зеленський провів Ставку
НАЗК запустило Реєстр прозорості: як Україна контролюватиме лобіювання
НАЗК запустило Реєстр прозорості: як Україна контролюватиме лобіювання
День знань: народні депутати привітали українців
День знань: народні депутати привітали українців
Новий заступник Цивінського отримав високі виплати перед переходом із НАБУ до БЕБ
Новий заступник Цивінського отримав високі виплати перед переходом із НАБУ до БЕБ
Мерц зробив відверту заяву щодо закінчення війни в Україні
Мерц зробив відверту заяву щодо закінчення війни в Україні
Китаєзнавець розповів, що може змінити позицію Пекіну щодо війни в Україні
Китаєзнавець розповів, що може змінити позицію Пекіну щодо війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
57K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
50K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
15K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
12K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua