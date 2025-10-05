Головна Країна Події в Україні
У мережі з'явилася інформація про екстрені відключення світла: Міненерго відреагувало

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У мережі з’явилася інформація про екстрені відключення світла: Міненерго відреагувало
Відключення світла у Чернігові після російського обстрілу
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Повідомлення супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст

У соціальних мережах, зокрема в Telegram-каналах, масово поширюється неправдива інформація про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні. Про це інформує «Главком».

Як повідомило Міністерство енергетики, для надання правдоподібності, ці фейкові повідомлення часто супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст та використанням логотипа міністерства.

У мережі з’явилася інформація про екстрені відключення світла: Міненерго відреагувало фото 1

«Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції. Шахраї таким чином намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію», – ідеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що актуальні та правдиві графіки обмежень електропостачання, у разі їх запровадження, публікуються виключно на офіційних ресурсах ваших місцевих обленерго.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня російські війська здійснили черговий масований удар, ціллю якого стали цивільні об’єкти газової інфраструктури, що мають критичне значення для проходження зимового періоду.

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну нічну російську атаку, яка охопила значну частину країни. Агресор застосував комбінований удар із застосуванням понад 50 ракет та близько 500 ударних дронів, включаючи крилаті ракети, «Шахеди» та «Кинджали». 

Під ударом опинилися: Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

«Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор», – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни знову цілеспрямовано били по інфраструктурі, яка забезпечує нормальне життя для людей.

Події в Україні

У мережі з’явилася інформація про екстрені відключення світла: Міненерго відреагувало
У мережі з’явилася інформація про екстрені відключення світла: Міненерго відреагувало
На Львівщині збільшилася кількість загиблих
На Львівщині збільшилася кількість загиблих
На Львівщині збито 140 «шахідів» і 23 ракети: влада спростовує інформацію про викиди
На Львівщині збито 140 «шахідів» і 23 ракети: влада спростовує інформацію про викиди
Росія вдарила по газових об’єктах, які забезпечують опалювальний сезон
Росія вдарила по газових об’єктах, які забезпечують опалювальний сезон
Атака на Львів: Садовий повідомив про наслідки обстрілу
Атака на Львів: Садовий повідомив про наслідки обстрілу
Атака на Сумщину: росіяни обстріляли область 187 раз за добу, 11 поранених, серед них троє дітей
Атака на Сумщину: росіяни обстріляли область 187 раз за добу, 11 поранених, серед них троє дітей

