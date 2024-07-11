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Мін'юст збирається конфіскувати активи російського мільярдера Усманова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мін'юст збирається конфіскувати активи російського мільярдера Усманова
Алішер Усманов торік посів восьме місце у рейтингу російських мільярдерів
фото з відкритих джерел

Мін'юст хоче конфіскувати активи групи USM, яка здійснює вплив на стратегічні для російської економіки галузі

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів російського мільярдера Алішера Усманова, які перебувають на території України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Зокрема, Алішер Усманов – російський бізнесмен, олігарх, у рейтингу російських мільярдерів, складеному за 2023 рік, він посів восьме місце зі статками у розмірі $14,4 млрд. Усманову належить медіаресурс «Коммерсант», який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора.

Усманов також є засновником групи USM та спільно зі Андрієм Скочем, Володимиром Скочем, Варварою Скоч та Володимиром Стершинським, здійснюють вирішальний вплив на діяльність групи та дочірніх компаній, які діють у стратегічних для економіки РФ галузях – в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій, у тому числі «Металоінвест» та «Мегафон».

Проти всіх співвласників групи було подано аналогічний позов до Вищого антикорупційного суду.

Наразі які саме активи хоче конфіскувати Міністерство юстиції, поки що невідомо.

Раніше німецькі поліцейські та митники обшукали кілька об'єктів нерухомості на півдні Німеччини, які належать громадянинові Росії, у зв'язку з активами, замороженими відповідно до санкцій Євросоюзу. 

До слова, Міністерство юстиції України 5 липня подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Читайте також: Знайомтеся: Алішер Усманов – власник російських соцмереж «Вконтакте» та «Однокласcники»
Теги: санкції олігархи росіяни Міністерство юстиції Вищий антикорупційний суд

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