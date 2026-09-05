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Путін заявив, що РФ відновить удари по Україні після триденного перемир’я

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін заявив, що РФ відновить удари по Україні після триденного перемир’я
Москва фактично відмовилася від запропонованого Україною ширшого припинення вогню
фото: російські ЗМІ

Росія погодила лише тимчасову паузу щодо ударів по Києву, а ширшого припинення вогню з Україною Москва не узгоджувала, підкреслив російський диктатор

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не домовлялася з Києвом про ширше триденне перемир’я. Україна пропонувала припинити бойові дії, однак Росія на цю пропозицію не погодилася. Натомість Путін оголосив лише про триденну паузу в ударах по Києву, пише «Главком» з посилання на заяву російського диктатора.

За словами російського президента, пауза пов’язана з візитом до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Після її завершення Москва не має зобов’язань щодо припинення ударів по Україні, тобто російські атаки можуть бути відновлені, підкреслив російський диктатор.

Водночас Путін заявив Віткоффу, що російські війська нібито не завдавали ударів по Києву після опівночі 5 вересня. Однак у цей час Росія здійснила масовану атаку по Україні. Повітряні сили повідомляли про застосування РФ ударних безпілотників та балістичних ракет, а українська влада повідомляла про наслідки атаки.

Таким чином, Москва фактично відмовилася від запропонованого Україною ширшого припинення вогню і погодилася лише на обмежену триденну паузу щодо Києва. При цьому заява Путіна про відсутність російських ударів після 00:00 суперечить повідомленням України про масовану атаку цієї ночі. Варто зазначити, що удари почали вночі і продовжувалися до вечора 5 вересня. 

Після Москви американські представники мають вирушити до Києва, де заплановані контакти з українською стороною. Візит відбувається на тлі домовленостей про тимчасове припинення ударів по столицях: Путін доручив призупинити удари по Києву на три доби, а Володимир Зеленський оголосив про готовність України утриматися від ударів по Москві на час переговорів.

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Теги: росія війна путін переговори

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