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«У Путіна поїхала кукуха»: командувач Десантно-штурмових військ пояснив, чому Росія не зупиниться

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«У Путіна поїхала кукуха»: командувач Десантно-штурмових військ пояснив, чому Росія не зупиниться
Апостол закликав західних партнерів України до більшої підтримки та жорсткіших дій щодо Росії
фото: glavcom.ua

Олег Апостол: Путін піде далі, йому не важливо, що буде після нього

Росія продовжує активно розвивати безпілотні технології та поступово перетворює бойові підрозділи на операторів БпЛА. Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованій фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

За словами Апостола, противник намагається максимально переводити бойові спроможності на безпілотні системи. «Противник перетворює все на БпЛА. Навіть танкові підрозділи», – зазначив командувач.

Водночас Апостол закликав західних партнерів України до більшої підтримки та жорсткіших дій щодо Росії. Він наголосив, що чим швидше Захід допоможе Україні зупинити російську агресію, тим меншими будуть ризики її подальшого поширення.

«Ви маєте розуміти: у Путіна поїхала кукуха. Він піде далі, йому не важливо, що буде після нього. Ми не будемо останніми», – сказав Апостол. Командувач також зазначив, що Росія розглядає можливість подальшої агресії, зокрема щодо країн Балтії.

На його думку, про відсутність у Кремля намірів зупинятися свідчать дії російського керівництва. «Всі його дії свідчать, що він не збирається зупинятися», – наголосив Апостол.

Він також звернув увагу на військову співпрацю Росії з її союзниками. За словами командувача, підтримка Москви з боку партнерів дозволяє їм одночасно вдосконалювати власні військові спроможності, отримуючи досвід сучасної війни.

«Його союзникам вигідно його підтримувати, бо вони так вчаться, удосконалюються. Ми теж так маємо діяти», – зазначив Апостол.

Командувач ДШВ висловив сподівання, що російська агресія зупиниться в Україні та не пошириться на інші європейські країни. Водночас він наголосив на необхідності діяти якомога швидше

Нагадаємо, Росія протягом літа 2026 року продовжувала нарощувати виробництво та застосування безпілотних систем. У червні повідомлялось, що РФ планує збільшити використання FPV-дронів на фронті з 6–7 тис. до 33 тис. на добу. 

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Водночас Росія накопичує ударні безпілотники для масованих атак на Україну.  У серпні українська розвідка оцінювала запас «Гераней» різних модифікацій у близько 6,2 тис. одиниць, а виробництво окремих модифікацій – приблизно у 3 тис. дронів на місяць.

Україна також нарощує використання безпілотників. За даними AP, у червні–серпні Росія заявила про перехоплення понад 43,3 тис. українських БпЛА над своєю територією та окупованим Кримом. При цьому ці цифри ґрунтуються на російських офіційних повідомленнях і не є незалежно підтвердженою кількістю українських атак.

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Теги: окупанти ЗСУ війна путін Олег Апостол

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