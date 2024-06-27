Активізація китайської авіації: Тайвань повідомив про нову небезпеку

Понад 30 повітряних суден Народно-визвольної армії Китаю порушили «серединну лінію» Тайванської протоки

Збройні сили Тайваню минулої доби зафіксували поблизу острова активність 35 повітряних суден і семи кораблів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Про це із посилання на оборонне відомство острова пише французька Le Monde.

«З 6.00 середи (1.00 за Києвом) до 6.00 четверга (навколо Тайваню) було зафіксовано 35 повітряних суден та сім кораблів Народно-визвольної армії Китаю», – повідомляє міноборони острова.

Зазначається, що 33 повітряні судна НВАК перетнули так звану «серединну лінію» Тайванської протоки і увійшли до розпізнавальної зони ППО острова.

«В останні місяці Китай посилив тиск на Тайбей, і провів військові навчання навколо острова після інавгурації минулого місяця президента Тайваню Лай Чін Те, якого Пекін вважає «небезпечним сепаратистом», – пише Le Monde.

За даними міністерства оборони Тайваню, під час цих навчань Пекін направив навколо Тайваню 62 військові літаки, що є найбільшим показником за один день цього року.

Видання нагадало, що ситуація навколо Тайваню значно загострилася після візиту на острів на початку серпня 2022 року Ненсі Пелосі, яка займала тоді посаду спікера палати представників США. Китай, який вважає острів однією зі своїх провінцій, засудив візит Пелосі, побачивши у цьому кроці підтримку Сполученими Штатами тайванського сепаратизму і провів масштабні військові навчання.

Нагадаємо, США схвалили продаж Тайваню безпілотних літальних апаратів Altius 600M-V на суму $300 млн. Також схвалено продаж протипіхотної, бронебійної ракетної системи Switchblade 300 за $60,2 млн і обладнання до неї. Про це йдеться на сайті Агентства зі співробітництва в галузі безпеки міністерства оборони США, що входить до структури Пентагону.