Головна Світ Політика
search button user button menu button

Активізація китайської авіації: Тайвань повідомив про нову небезпеку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Активізація китайської авіації: Тайвань повідомив про нову небезпеку
Тайвань виявив 35 китайських літаків і низку кораблів навколо острова
фото із відкритих джерел

Понад 30 повітряних суден Народно-визвольної армії Китаю порушили «серединну лінію» Тайванської протоки

Збройні сили Тайваню минулої доби зафіксували поблизу острова активність 35 повітряних суден і семи кораблів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Про це із посилання на оборонне відомство острова пише французька Le Monde.

«З 6.00 середи (1.00 за Києвом) до 6.00 четверга (навколо Тайваню) було зафіксовано 35 повітряних суден та сім кораблів Народно-визвольної армії Китаю»,  – повідомляє міноборони острова.

Зазначається, що 33 повітряні судна НВАК перетнули так звану «серединну лінію» Тайванської протоки і увійшли до розпізнавальної зони ППО острова.

«В останні місяці Китай посилив тиск на Тайбей, і провів військові навчання навколо острова після інавгурації минулого місяця президента Тайваню Лай Чін Те, якого Пекін вважає «небезпечним сепаратистом», – пише Le Monde.

За даними міністерства оборони Тайваню, під час цих навчань Пекін направив навколо Тайваню 62 військові літаки, що є найбільшим показником за один день цього року.

Видання нагадало, що ситуація навколо Тайваню значно загострилася після візиту на острів на початку серпня 2022 року Ненсі Пелосі, яка займала тоді посаду спікера палати представників США. Китай, який вважає острів однією зі своїх провінцій, засудив візит Пелосі, побачивши у цьому кроці підтримку Сполученими Штатами тайванського сепаратизму і провів масштабні військові навчання.

Нагадаємо, США схвалили  продаж Тайваню безпілотних літальних апаратів Altius 600M-V на суму $300 млн. Також схвалено продаж протипіхотної, бронебійної ракетної системи Switchblade 300 за $60,2 млн і обладнання до неї. Про це йдеться на сайті Агентства зі співробітництва в галузі безпеки міністерства оборони США, що входить до структури Пентагону. 

Читайте також: США провокують напад Китаю на Тайвань? Сі Цзіньпін поскаржився голові Єврокомісії
Теги: Міноборони Китай військові навчання військові напад навчання Тайвань Ненсі Пелосі Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нам треба звикати до думки, що для виживання ми маємо створити мілітарне суспільство, яке готове будь-якої миті взяти в руки зброю і відбити удар».
Світ після війни. Україна буде змушена трансформуватися
2 червня, 10:48
Росія проводить навчання у Карибському басейні з 2019 року
Росія планує почати військові навчання в Карибському морі – ЗМІ
6 червня, 10:53
Компанія Toyota встрягла у скандал
Найбільшого автовиробника Японії підозрюють у несумлінному бізнесі – Kyodo
4 червня, 16:06
На Лиманському напрямку з початку доби Сили оборони відбили тут вже п’ять атак
Окупанти наростили кількість бойових зіткнень на одному з напрямків – Генштаб
31 травня, 19:45
Ворожі генерали намагаються реалізувати ключову політичну мету Путіна – повністю окупувати Донеччину
500 тисяч окупантів біля українських кордонів: розвідка назвала сценарії розвитку подій
8 червня, 20:25
РФ оголосила про початок другого етапу ядерних навчань за участі Білорусі
РФ оголосила про початок другого етапу ядерних навчань за участі Білорусі
11 червня, 11:07
25 червня остаточно відбудеться міжурядова конференція, яка надасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС
Дата початку переговорів про вступ України до ЄС. Вибухи в РФ. Головне за ніч
15 червня, 06:37
Будівельні роботи стартували півтора тижня тому: наразі будівельники викопують 6,5-метровий котлован, а далі заливатимуть нижню плиту
У Запоріжжі розпочалося будівництво першої підземної школи
20 червня, 11:40
Президент України підписав закон, який удосконалює порядок ведення військового обліку
Зеленський підписав закон, який спрощує оформлення статусу учасника бойових дій
Вчора, 17:29

Політика

Висока активність російських літаків на Балтиці. Збройні сили Швеції побачили небезпеку
Висока активність російських літаків на Балтиці. Збройні сили Швеції побачили небезпеку
Такого не було 45 років: 80% британців мають одностайну думку перед виборами
Такого не було 45 років: 80% британців мають одностайну думку перед виборами
Членство в НАТО: Альянс вигадав, що запропонувати Україні
Членство в НАТО: Альянс вигадав, що запропонувати Україні
Активізація китайської авіації: Тайвань повідомив про нову небезпеку
Активізація китайської авіації: Тайвань повідомив про нову небезпеку
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
Новий президент Словаччини зібрався обмежити допомогу українським біженцям
Новий президент Словаччини зібрався обмежити допомогу українським біженцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
6195
Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
6048
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
4555
Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Нардепи потішили переселенців

Новини

Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua