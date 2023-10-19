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Скільки дітей залишилося в Україні: ексуповноважений шокував даними

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скільки дітей залишилося в Україні: ексуповноважений шокував даними
Росіяни незаконно депортують дитяче населення України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

20% неповнолітніх були вимушені лишитися під владою Росії на окупованих територіях або ж переїхати в країну-агресорку

Нині в Україні залишилася тільки половина неповнолітніх у порівнянні з 2014 роком. Про це заявив ексуповноважений з прав дитини, засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, повідомляє кореспондентка «Главкома» з презентації фільму про викрадення дітей.

30% неповнолітніх виїхали з України з батьками, тож наразі мешкають за кордоном. 20% українських дітей були вимушені лишитися під владою Росії на окупованих територіях або ж переїхати в країну-агресорку. «З 14-го року у нас залишилось дитячого населення у два рази менше», – зауважив Микола Кулеба.

Аналітики зазначають, що показники народжуваності в Україні знижуються ще з 2013 року – приблизно на 7% на рік. Однак повномасштабна війна призвела до найбільшої кризи – зараз найбільший спад народжуваності за час незалежності. Попередній антипік також пов'язаний із війною – у 2015 році показники народжуваності впали на 12% за рік.

Цього року, в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей. Для порівняння, до повномасштабної війни народжувалося 21-23 тис. дітей на місяць – демографічна катастрофа: як змінилась народжуваність в Україні від початку війни.

Попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій районів. У російських таборах дітей вчать історії держави-агресора, викривленому трактуванню її війни проти України та гімну РФ. Усе це відбувається за заздалегідь підготовленою програмою з метою «ідеологічної обробки» – куди росіяни депортують українських дітей (мапа).

Раніше повідомлялося, що Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей.

Зауважимо, Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей, адже РФ робить усе, щоб маленькі українці забули про свою рідну землю, мову та культуру, зокрема змінює імена та дати народження депортованим українським дітям.

До слова, глава Кремля назвав викрадення дітей роздутою темою – Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео).

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Диктаторі підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

Як відомо, окупаційна влада активно розповсюджує російську пропаганду та найбільше намагається вплинути саме на маленьких українців. Окупанти продовжують займатися військових вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії – росіяни вивозять українських підлітків до військових таборів у РФ.

Військово-патріотичне виховання українських дітей є примусовим: неповнолітніх навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри – окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей. Крім того, російські пропагандисти розповідають дітям, що України ніколи не існувало.

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Теги: діти викрадення депортація Микола Кулеба

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