Скільки дітей залишилося в Україні: ексуповноважений шокував даними

20% неповнолітніх були вимушені лишитися під владою Росії на окупованих територіях або ж переїхати в країну-агресорку

Нині в Україні залишилася тільки половина неповнолітніх у порівнянні з 2014 роком. Про це заявив ексуповноважений з прав дитини, засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, повідомляє кореспондентка «Главкома» з презентації фільму про викрадення дітей.

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30% неповнолітніх виїхали з України з батьками, тож наразі мешкають за кордоном. 20% українських дітей були вимушені лишитися під владою Росії на окупованих територіях або ж переїхати в країну-агресорку. «З 14-го року у нас залишилось дитячого населення у два рази менше», – зауважив Микола Кулеба.

Аналітики зазначають, що показники народжуваності в Україні знижуються ще з 2013 року – приблизно на 7% на рік. Однак повномасштабна війна призвела до найбільшої кризи – зараз найбільший спад народжуваності за час незалежності. Попередній антипік також пов'язаний із війною – у 2015 році показники народжуваності впали на 12% за рік.

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Цього року, в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей. Для порівняння, до повномасштабної війни народжувалося 21-23 тис. дітей на місяць – демографічна катастрофа: як змінилась народжуваність в Україні від початку війни.

Попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій районів. У російських таборах дітей вчать історії держави-агресора, викривленому трактуванню її війни проти України та гімну РФ. Усе це відбувається за заздалегідь підготовленою програмою з метою «ідеологічної обробки» – куди росіяни депортують українських дітей (мапа).

Раніше повідомлялося, що Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей.

Зауважимо, Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей, адже РФ робить усе, щоб маленькі українці забули про свою рідну землю, мову та культуру, зокрема змінює імена та дати народження депортованим українським дітям.

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До слова, глава Кремля назвав викрадення дітей роздутою темою – Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео).

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Диктаторі підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

Як відомо, окупаційна влада активно розповсюджує російську пропаганду та найбільше намагається вплинути саме на маленьких українців. Окупанти продовжують займатися військових вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії – росіяни вивозять українських підлітків до військових таборів у РФ.

Військово-патріотичне виховання українських дітей є примусовим: неповнолітніх навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри – окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей. Крім того, російські пропагандисти розповідають дітям, що України ніколи не існувало.