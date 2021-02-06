В Міністерстві культури України анонсували національну стратегію боротьби з дезінформацією

Стратегія протидії дезінформації від Мінкультури має бути презентована в березні

На думку Олександра Ткаченка, розширення медіаграмотності ефективніше за використання армії ботів

Міністр культури України Олександр Ткаченко вважає нагальною потребою створення вітчизняного Центру протидії дезінформації. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, створення такого хабу дозволило би ефективно відпрацьовувати ті маніпуляції і фейки, які запускає країна-агресор.

«Якщо ж ми говоримо про протидію у вигляді публікацій, розсилки інформації - роботу у цьому напрямку ми розпочнемо зі створення Центру протидії дезінформації», - повідомив він.

Ткаченко вважає, що Україна не має стати віддзеркаленням Росії, вдаючись до тих методів, які застосовують вони.

«Боротися з ботами за допомогою ботів – малоперспективне заняття», – вважає він.

Також, за його словами, у березні презентують стратегію протидії дезінформації.

«З одного боку Стратегія протидії дезінформації передбачає виявлення та показ фейків, інформування того ж YouTube та інших платформ, що це фейк. З іншого боку йдеться про підвищення медіаграмотності громадян України», – сказав він.

На думку міністра, до створення широкої програми підвищення медіаграмотності можна буде залучити Міністрество науки та освіти та Міністерство цифрової трансформації України.

Раніше Олександр Ткаченко заявив про намір направити до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, «112 Україна». За його словами, Україна проситиме закрити їхні сторінки на відеоресурсі.

Раніше він розповів, що NewsOne, ZIK, «112 Україна» не лише займаються нформаційним тероризмом і загрожують безпеці України, але й порушують журналістські стандарти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вдячний членам Ради національної безпеки й оборони за відповідальну та швидку реакцію щодо введення санкції щодо телеканалів Медведчука.

Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України. Екснардеп Сергій Лещенко пояснив, що на ухвалення санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії.