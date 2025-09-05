Яке релігійне свято відзначається 6 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 6 вересня в церковному календарі – Диво архистратига Михаїла

6 вересня Православна церква за новим календарем вшановує пам’ять чуда архистратига Михаїла в Хонех.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Чудо архистратига Михаїла

Свято присвячене диву, яке здійснив архістратиг Михаїл у IV столітті. За легендою, поблизу міста Ієраполя знаходився храм, збудований вдячним батьком на честь архистратига Михаїла. Він спорудив храм після того, як його німа дочка зцілилася, випивши води з цілющого джерела.

Протягом 60 років у цьому храмі служив паламарем благочестивий чоловік на ім’я Архип. Його проповіді навертали до християнства багатьох язичників, що викликало їхнє обурення. Щоб знищити храм і вбити Архипа, язичники вирішили поєднати дві гірські річки та направити їх на храм. Святий Архип гаряче молився архистратигу Михаїлу про порятунок. У відповідь на його молитви, архистратиг Михаїл з’явився біля храму, ударив своїм жезлом по скелі та відкрив у ній широку розколину. Він направив туди бурхливий потік води, і храм залишився неушкодженим. Це місце згодом назвали Хони, що означає «ущелина».

Молитви дня

Небесних воїнств Архистратиже, молимо Тебе завжди ми, недостойні, щоб Твоїми молитвами обгородив нас покровом крил невещественної слави Твоєї, зберігаючи нас, що припадаємо, старанно і виголошуємо: «Від бід визволи нас, як начальник вишніх сил». Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: