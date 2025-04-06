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Мешканка Одеси тримає вдома сімох щурів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мешканка Одеси тримає вдома сімох щурів
Пацюкам важливо створити умови, які відповідатимуть їхнім потребам
фото: suspilne.media

Також щури потребують не лише уваги, а й значних витрат на їх харчування, обладнання, ветеринарні послуги

Одеситка Каріна Андріяшева ділить свій дім із сімома щурами. Частину вона взяла з розплідників, а деяких врятувала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Домашній вольєр гризунів власниця називає «Пацючий гуртожиток». У ньому утримуються дві окремі зграї: в одній клітці чотири щури, в іншій три. Загальна місткість у вольєрі – до десяти осіб. Технічно клітки можна з'єднувати, але зараз вони розділені через поділ тварин на групи.

Каріна Андріяшева зі своєю улюбленицею Чупакаброю
Каріна Андріяшева зі своєю улюбленицею Чупакаброю
фото: suspilne.media

Першу свою пацючку Каріна купила у зоомагазині у місті Південному разом із подругою. За словами дівчини, тоді вона вирішила завести пацюка, щоб мати щось незвичне, адже більшість людей їх бояться.

«Знаєте, як в дитинстві, хочеться мати щось незвичне. Всі бояться щурів, а в мене є свій пацюк. Згодом, вже в більш дорослому віці, зайшла в зоомагазин, побачила двох хлопчиків-пацюків, і вирішили: «Мені треба, я хочу». І відтоді в мене не було періоду, коли я не мала цих хвостів», – поділилася спогадами Каріна.

Домашній щур
Домашній щур
фото: suspilne.media

Серед пацюків є беззаперечна лідерка на прізвисько Чупакабра, розповіла Каріна. Колись молода й енергійна пацючка «виховувала» кожного нового мешканця. Тепер, маючи авторитет серед зграї, слідкує за порядком.

Попри різноманіття зовнішності, всі домашні щури Каріни належать до одного виду – Rattus norvegicus, того ж, що і їхні вуличні родичі. Декоративні щури не мають порід, але відрізняються за кольором шерсті, очей і формою вух.

З основних складнощів у догляді за щурами дівчина виокремила хвороби тварин. Каріна розповіла, що робота з дому дозволяє їй більш комфортно слідкувати за станом здоров'я своїх вихованців. Але ще кілька років тому, працюючи в офісі, вона була змушена квапитися додому під час обідньої перерви, щоб дати пацюку необхідні ліки.

«Не в кожному місті є спеціаліст, який може допомогти пацюку, бо це вважається екзотичною твариною», – прокоментувала власниця.

Середня тривалість життя декоративних пацюків становить приблизно два роки. У деяких випадках можуть жити довше, однак це трапляється рідко. Це обумовлено природними особливостями цих тварин, тому важливо враховувати обмежений життєвий цикл при плануванні їх утримання.

Один із пацюків Каріни
Один із пацюків Каріни
фото: suspilne.media

«Чупакабрі вже три роки. Вона з рекомендованого одеського розплідника «Мадам Шапокляк». І це дуже великий вік для щура. Рідко таке трапляється. Зазвичай вони живуть в середньому два роки, і до цього треба теж бути готовим, що прийдеться розлучитися», – поділилася Каріна.

Пацюкам важливо створити умови, які відповідатимуть їхнім потребам. Перш за все, необхідно забезпечити великий вольєр. Адже клітки, які продаються в магазинах, зазвичай занадто малі.

«Щури дуже активні створіння, і їм потрібно хоча б мінімум один раз на день на годину відпускати, щоб вони бігали. Створити їм якесь дозвілля, щоб їм було де полазити, щось пошукати, бо вони дуже розумні створіння. Що ще потрібно вдома? Ну і змиритися з тим, що все буде погризено. Цього не уникнути ніяк», – додала Каріна.

Також щури потребують не лише уваги, а й значних витрат на їх харчування, обладнання, ветеринарні послуги тощо. Каріна зазначила, що власники мають бути готові до того, що інвестиції в утримання пацюків можуть досягати великих сум.

«Треба бути готовим, що, як і будь-яка тварина, пацюк потребує дуже багато уваги, і насправді це дуже дорого – утримувати правильно будь-яку тварину, і пацюків особливо. Треба бути готовим до того, що в це треба вкластися фінансово. Іноді це доволі великі суми», – прокоментувала дівчина.

У спільноті власників декоративних пацюків волонтерська діяльність є невіддільною частиною повсякденного життя. Власники активно взаємодіють між собою і завжди готові прийти на допомогу, якщо є в тому потреба.

«Насправді, всі, хто тримають пацюків в тій чи іншій формі, займаються волонтерством, бо в нас дуже тісне ком'юніті. Ми всі поміж собою спілкуємось, і якщо комусь потрібна допомога, чи хтось щось бачить – ми на це швидко реагуємо і допомагаємо. Немає такої людини в нашій спільноті, яка хоча б раз якось не була в ролі волонтера», – поділилася дівчина.

Раніше Одесу здивувало стильне порося, яке прогулювалося центром. 

До слова, бобри за два дні збудували греблю в Чехії, яку місцева влада погоджувала сім років. Тварини заощадили їм $1,2 млн. на проєкті по відновленню територій.

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Теги: Одеса місцева влада тварини

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