Місцева влада Івано-Франківська замовила календарі з 31 днем у лютому

Мерія Івано-Франківська замовила календарів на 200 тис. грн

Мережею розлетілося фото з календарем, який замовив Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради. У календарі в лютому налічувався 31 день, хоча має бути 28. Про це пише «Главком» із посиланням на допис місцевої групи Івано-Франківська.

Як пише адміністратор групи Станіслав Поплавський, у календарі, що замовила мерія Івано-Франківська 31 день в лютому. За його словами, це замовлення зробили на державн кошти.

Згодом на це відреагували у Департаменті інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради. Також це прокоментував міський голова Івано-Франківська. Представники міської влади зауважили, що технічну помилку в календарях допустили постачальники на виробництві. «Під час виробництва календарів постачальником була допущена технічна помилка. Цей брак виявили під час приймання першого тиражу товару, після чого продукцію негайно повернули виконавцю для виправлення. Перший тираж налічував всього 100 штук, що є менше 10% замовленого товару», – йдеться у повідомленні.

До того ж у міській раді зауважили, що передрук здійснювався коштом постачальника, тож державні кошти на це не витрачали. «Наразі якісну продукцію вже отримано. Якщо ви стали власником календаря з друкарським браком, ви можете обміняти його на новий», – додали у мерії.

Міська радила замовила передрук календарів з привильними датами фото: Руслан Марцінків/Facebook

Водночас за даними платформи Prozorro, на календарі було витрачено 200 тис. грн з держбюджету. Один календар «Івано-Франківськ – надійний тил» коштував близько 156 грн. Зазначається, що два замовлення виграла у тендері ФОП Оксана Савин. Крім цього, з 2024 року цей ФОП виграв ще декілька закупівель від міської ради Івано-Франківська на понад 2,7 млн грн.

