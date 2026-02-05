Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місцева влада Івано-Франківська замовила календарі з 31 днем у лютому

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Місцева влада Івано-Франківська замовила календарі з 31 днем у лютому
Мер Івано-Франківська відреагував на браковані календарі
фото: Станіслав Поплавський/Facebook

Мерія Івано-Франківська замовила календарів на 200 тис. грн

Мережею розлетілося фото з календарем, який замовив Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради. У календарі в лютому налічувався 31 день, хоча має бути 28. Про це пише «Главком» із посиланням на допис місцевої групи Івано-Франківська.

Як пише адміністратор групи Станіслав Поплавський, у календарі, що замовила мерія Івано-Франківська 31 день в лютому. За його словами, це замовлення зробили на державн кошти.

Згодом на це відреагували у Департаменті інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради. Також це прокоментував міський голова Івано-Франківська. Представники міської влади зауважили, що технічну помилку в календарях допустили постачальники на виробництві. «Під час виробництва календарів постачальником була допущена технічна помилка. Цей брак виявили під час приймання першого тиражу товару, після чого продукцію негайно повернули виконавцю для виправлення. Перший тираж налічував всього 100 штук, що є менше 10% замовленого товару», – йдеться у повідомленні.

До того ж у міській раді зауважили, що передрук здійснювався коштом постачальника, тож державні кошти на це не витрачали. «Наразі якісну продукцію вже отримано. Якщо ви стали власником календаря з друкарським браком, ви можете обміняти його на новий», – додали у мерії.

Міська радила замовила передрук календарів з привильними датами
Міська радила замовила передрук календарів з привильними датами
фото: Руслан Марцінків/Facebook

Водночас за даними платформи Prozorro, на календарі було витрачено 200 тис. грн з держбюджету. Один календар «Івано-Франківськ – надійний тил» коштував близько 156 грн. Зазначається, що два замовлення виграла у тендері ФОП Оксана Савин. Крім цього, з 2024 року цей ФОП виграв ще декілька закупівель від міської ради Івано-Франківська на понад 2,7 млн грн.

Нагадаємо, як в Івано-Франківську мешканці одного з будинку міста виступили проти встановленого пандусу в під’їзді для дитини з інвалідністю. Мешканців будинку не влаштовує пандус, вони стверджують, що він «псує естетичний вигляд» будинку.

Читайте також:

Теги: міськрада бюджет Держбюджет Івано-Франківськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Чехії Петро Павло призначив лідера партії ANO Андрія Бабіша прем'єр-міністром
Чехія: уряд vs президент
27 сiчня, 20:00
Нардеп і голова податкового комітету Данило Гетманцев підтвердив страшний діагноз: весь ринок електронних сигарет досі перебуває в тіні
Ринок електронних сигарет. Історія неймовірного успіху поза законом Війна і бізнес
2 лютого, 11:00
Депутати Івано-Франківська разом із мером взялися за лопати, щоб прибрати сніг на вулицях міста
Мер Івано-Франківська разом із депутатами взялися за лопати (фото)
8 сiчня, 19:17
На Прикарпатті розкрили схему шахрайства з теплопостачанням на 71 млн грн
На Прикарпатті викрито схему привласнення 71 млн грн на теплопостачанні
8 сiчня, 12:47
Витрати бюджету Росії перевищили доходи на 5,64 трильйона рублів
Дефіцит у бюджеті Росії встановив рекорд із часів пандемії
20 сiчня, 09:07
Митні надходження додали у січні в держбюджет 56,2 млрд грн
Митні надходження додали у січні в держбюджет 56,2 млрд грн
Вчора, 14:43
Віталій Кім
Житло та зарплати 40 тиc. грн: Кім назвав пріоритети розвитку медицини на 2026 рік
6 сiчня, 17:27
Українські підприємства «Метінвесту» торік перерахували 1,9 млрд грн податку на прибуток та 690 млн грн екологічного податку
«Метінвест» Ахметова у 2025 році сплатив 18,7 млрд грн податків до бюджету України
2 лютого, 15:30
Наприкінці січня НАБУ викликало на допит Ростислава Шурму
Люди Шурми просили захисту від НАБУ… у злочинної «групи Міндіча». Слідство натрапило на важливий документ
31 сiчня, 12:00

Суспільство

Місцева влада Івано-Франківська замовила календарі з 31 днем у лютому
Місцева влада Івано-Франківська замовила календарі з 31 днем у лютому
Росія перетворюється на «суспільство пенсіонерів»: українська розвідка зробила прогноз
Росія перетворюється на «суспільство пенсіонерів»: українська розвідка зробила прогноз
Гендиректор «Укрпошти» відреагував на критику нового логотипу компанії 
Гендиректор «Укрпошти» відреагував на критику нового логотипу компанії 
30-річний комбриг впровадив новий підхід у веденні війни
30-річний комбриг впровадив новий підхід у веденні війни
Легендарний художник Марчук призупинив виставки у Європі через посягання на авторські права
Легендарний художник Марчук призупинив виставки у Європі через посягання на авторські права
Захищав Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Павла Дорохова
Захищав Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Павла Дорохова

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua