В Івано-Франківську місцеві жителі виступили проти встановлення пандуса для дитини з інвалідністю

Мешканці будинку написали заяву, де висловили свою позицію проти встановлення пандуса

В Івано-Франківську мешканці одного з будинку міста виступили проти встановленого пандусу в під’їзді для дитини з інвалідністю. Про це розповів заступник міського голови Михайло Смушак у Facebook, пише «Главком».

«Щоб дитина могла виходити з дому, потрібно встановити пандус. Безпечний. Відповідний усім нормам. Але частина мешканців будинку виступила категорично проти й заборонила працівникам виконувати роботи з його встановлення. Сьогодні провели зустріч із сімʼєю, яка просить пандус, та мешканцями, що виступають проти його встановлення», – пише Михайло Смушак.

Однак мешканців будинку не влаштовує пандус. Вони стверджують, що він «псує естетичний вигляд» будинку. Крім цього, вони вважають, що пандус «задовгий», «загроміздкий», «некрасивий», а також його «можна зробити коротшим», або «замінити електричним підйомником».

Мешканці будинку вважають, пандус «можна зробити коротшим», однак це суперечить законодавству фото: Михайло Смушак/Facebook

Проте менший пандус та загалом вимоги мешканців будинку суперечать законодавству. «Пандус – це не забаганка й не чиясь примха. Він не має бути красивим, він має бути функціональним. Це обов’язковий елемент доступності, визначений державними будівельними нормами України», – додає заступник міського голови Івано-Франківська.

За словами Михайла Смушака, пандус усе ж таки планують зробити. Його довжина складатиме 6 м, а сама платформа 60 см. Він також пояснив, чому біля будинку не можуть встановити електричний підйомник. «Він не може бути основним засобом доступу. Підйомник залежить від електрики, погоди, технічного стану. Він може зламатися. Пандус – ні. ДБН прямо вказують: такі пристрої можуть бути тільки додатковими, а не замінювати пандус у житловому будинку», – зазначив заступник.

Довжина пандуса складатиме 6 м, а сама платформа 60 см фото: Михайло Смушак/Facebook

Він зауважив, що не називатиме прізвища людей, які виступили проти встановлення пандуса. Проте це тимчасово. «Це не про конфлікт і не про особисті суперечки. Але замовчувати теж не можемо. Бо сьогодні в нашому місті ми маємо ситуацію, коли дорослі люди роблять усе, щоб не дати дитині з інвалідністю можливості вийти з власного дому. Це – тест на людяність для всього нашого міста. Бо право вийти з дому – це не розкіш. Це – базове право кожної людини», – заявив Михайло Смушак.

2 фото На весь екран

Мешканці будинку написали заяву, у якій вони виступили проти встановлення пандуса фото: Михайло Смушак/Facebook

До свого допису заступник міського голови Івано-Франківська додав скан заяви мешканців будинку, у якій вони виступили проти встановлення пандуса. «Заявляємо категоричне заперечення щодо встановлення конструкції пандуса довжиною 9 метрів, який облаштовується біля нашого під’їзду. Будинок збудований у 1971 році без конструктивних рішень, передбачених для сучасних вимог доступності. Мешканці не заперечували облаштування доступу для сім’ї з дитиною з інвалідністю, що проживає на 1 поверсі», – йдеться в заяві.

Крім цього, мешканці вважають, що пандус буде перешкоджати руху та може блокувати доступ до інженерних мереж і рятувальної техніки. Також вони вимагають проведення додаткової перевірки та експертизи.

Мешканці Івано-Франківська виступили проти встановлення пандуса, який необхідний дитині з інвалідністю pic.twitter.com/3F7WajQBc1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 18, 2025

Раніше «Главком» повідомляв, що у Львові виник скандал через встановлення пандуса для захисника. В одній із багатоповерхівок Львова трапився скандал. Військовослужбовець Сергій Власов, який втратив обидві ноги, встановив пандус до свого під’їзду. Проте сусіди висловлюють невдоволення через розміри конструкції і навіть погрожують її спиляти.