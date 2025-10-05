Головна Світ Соціум
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Найближчі будівлі, за даними поліції, нежитлові
фото: РАР

У Польщі виявили неідентифікований повітряний об’єкт, на місці працює Військова жандармерія

У ніч із суботи на неділю у селі Заремби Вархоли Острувського повіту (Мазовецьке воєводство, Польща) виявлено невпізнаний повітряний об'єкт. Правоохоронні органи називають знахідку «залишками об’єкта, схожого на дрон». Інцидент стався після 18:00, коли місцевий мешканець помітив залишки об’єкта на полі. Найближчі будівлі, за даними поліції, нежитлові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військову жандармерію.

На місці події одразу розпочали роботу спеціалісти. Мазовецька поліція, яка першою охороняла місце знахідки, повідомила про інцидент Військовій поліції та прокуратурі.

Поблизу Варшави поліція знайшла залишки неідентифікованого повітряного об’єкта фото 1

Згідно із заявою, опублікованою Мазовецьким відділенням військової жандармерії у Варшаві, заходи на місці виявлення проводить Військова жандармерія під керівництвом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської районної прокуратури.

Військова поліція закликала громадян негайно повідомляти правоохоронним органам про будь-які подібні знахідки.

Нагадаємо, Польща посилює охорону державного кордону із Німеччиною та Литвою, залучаючи підрозділи збройних сил для підтримки прикордонної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро національної безпеки Польщі.

Відповідна постанова президента Кароля Навроцького набирає чинності з 5 жовтня 2025 року і діятиме до 4 квітня 2026 року.

Військові забезпечуватимуть недоторканність кордону в районах прикордонних переходів, а також допомагатимуть у проведенні перевірок транспортних засобів разом із поліцією та прикордонниками. Окремим розпорядженням прем’єр-міністр Дональд Туск залучив до роботи на кордоні Військову жандармерію.

