Місія МВФ починає перегляд програми для України

Сьогодні, 23 лютого, розпочнуться перші обговорення програми МВФ з українською владою на тлі російської кризи

Зустрічі місії будуть проходити в онлайн режимі

На тлі російської кризи місія Міжнародного валютного фонду починає онлайн-обговорення програми для України. Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян.

«Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі», – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати через «побічні ефекти російсько-українського конфлікту та санкцій», запроваджених західними урядами щодо РФ. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. Нагадаємо, президентка Єврокомісії допустила відключення Росії від Swift.