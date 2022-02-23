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    Економіка та фінанси

    Місія МВФ починає перегляд програми для України

    Сьогодні, 23 лютого, розпочнуться перші обговорення програми МВФ з українською владою на тлі російської кризи - Місія МВФ починає перегляд програми для України
    Сьогодні, 23 лютого, розпочнуться перші обговорення програми МВФ з українською владою на тлі російської кризи
    фото з відкритих джерел

    Зустрічі місії будуть проходити в онлайн режимі

    На тлі російської кризи місія Міжнародного валютного фонду починає онлайн-обговорення програми для України. Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян.

    «Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі», – йдеться в повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати через «побічні ефекти російсько-українського конфлікту та санкцій», запроваджених західними урядами щодо РФ. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. Нагадаємо, президентка Єврокомісії допустила відключення Росії від Swift.

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    Теги: МВФ економіка гроші Україна
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    Місія МВФ починає перегляд програми для України