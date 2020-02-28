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    Суспільство

    Мийте руки! «Слуга народу» дав поради українцям у зв’язку з коронавірусом

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    <span>Голова комітету Верховної Ради з питань здоров&rsquo;я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький</span> - Мийте руки! «Слуга народу» дав поради українцям у зв’язку з коронавірусом
    Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький

    «Сімейні лікарі мають чітку інструкцію, як діяти», – Михайло Радуцький

    Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький у зв’язку з коронавірусом порадив українцям, які відчувають симптоми застуди, головний біль, звертатися до сімейного лікаря.

    «Сімейні лікарі мають чітку інструкцію, як діяти», – висловив упевненість Михайло Радуцький в інтерв’ю «Главкому».

    Радуцький повідомив, що незабаром спеціальні листівки з інструкціями про заходи профілактики з’являться на дверях сімейних лікарів.

    У цих листівках, за словами депутата від «Слуги народу», найголовнішим буде нагадування про те, що необхідно мити руки.

    «Там будуть написані універсальні речі, нагадування, чого слід дотримуватися. У світі нічого нового не вигадали щодо цього вірусу. Його ознаки – висока температура, нежить. То як розрізнити, де грип, а де коронавірус, якщо ознаки подібні? Весь світ відштовхується від того, що будь-які симптоми застуди – це привід перевірити людину на коронавірус», – зазначив нардеп.

    На запитання про те, чи готові українські лікарі до виявлення коронавірусу і який інструктаж вони проходили, Михайло Радуцький відповів так: «Це вірусна інфекція. Великої різниці в настановах від МОЗ, в алгоритмі дій щодо поведінки лікаря при грипі А чи при коронавірусі, я не побачив. Грип від коронавірусу відрізняється тільки тим, що від грипу є вакцина, є специфічне лікування, а від цього вірусу немає. Хоча ускладнена пневмонія може бути і за грипу А, і за коронавірусу. Але я не є лікарем, може якісь специфічні деталі існують, нехай медики пояснюють».

    Раніше «Главком» писав усе, що відомо про коронавірус: шляхи передачі, симптоми, лікування, профілактика.

    Нагадаємо, у Києві пройде заняття з виявлення та проведення протиепідемічних заходів проти корона вірусу.

    Міністерство охорони здоров’я України чекає на результати лабораторних досліджень щодо українки, яка працює в Італії та була госпіталізована з підозрою на коронавірусну інфекцію.

    здоров'я медицина коронавірус Михайло Радуцький
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