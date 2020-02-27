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    Суспільство

    У «Слузі народу» запевнили: Україна робить усе, аби бути готовою до коронавірусу

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    <span>Голова комітету Верховної Ради з питань здоров&rsquo;я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький</span> - У «Слузі народу» запевнили: Україна робить усе, аби бути готовою до коронавірусу
    Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький

    «На сьогоднішній день є чіткий план і алгоритм дій, який розробив уряд», – запевняє нардеп Михайло Радуцький

    Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький запевнив, що держава має чіткий план щодо коронавірусу – уряд утворив штаб протидії розповсюдженню інфекції.

    «Штаб особисто очолює прем’єр-міністр Олексій Гончарук», – сказав Михайло Радуцький в інтерв’ю «Главкому».

    «Штаб діє у тісній співпраці з РНБО і з усіма міністерствами, які за це відповідають. Є план місць, де може проводитися обсервація в разі потреби, є план з розташуванням лікарень, де перебуватимуть хворі», – зазначив Радуцький. Він також запевнив, що Україна усе робить для того, щоб максимально бути готовою, спираючись на рекомендації ВООЗ. На думку «слуги народу», у світі нема країн, які б на 100% були готові до боротьби з вірусом.

     Народний депутат запевнив, що рішення відправити евакуйованих з Китаю до Нових Санжар не було спонтанним. «Коли було прийняте рішення про евакуацію, ми розуміли, що чекаємо літак з Китаю, уряд і спеціально створений штаб підготували чотири адреси, Нові Санжари були серед них. Хіба принципово, які ще санаторії окрім Нових Санжар є в переліку? Не думаю. Вже є Нові Санжари, навіщо ми будемо зараз хвилювати людей, мешканців інших районів», – сказав Радуцький.

    Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині. Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

    Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

    Міністерство охорони здоров'я Україна уряд коронавірус Михайло Радуцький
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