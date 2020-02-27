У «Слузі народу» запевнили: Україна робить усе, аби бути готовою до коронавірусу



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Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький

«На сьогоднішній день є чіткий план і алгоритм дій, який розробив уряд», – запевняє нардеп Михайло Радуцький

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький запевнив, що держава має чіткий план щодо коронавірусу – уряд утворив штаб протидії розповсюдженню інфекції.

«Штаб особисто очолює прем’єр-міністр Олексій Гончарук», – сказав Михайло Радуцький в інтерв’ю «Главкому».

«Штаб діє у тісній співпраці з РНБО і з усіма міністерствами, які за це відповідають. Є план місць, де може проводитися обсервація в разі потреби, є план з розташуванням лікарень, де перебуватимуть хворі», – зазначив Радуцький. Він також запевнив, що Україна усе робить для того, щоб максимально бути готовою, спираючись на рекомендації ВООЗ. На думку «слуги народу», у світі нема країн, які б на 100% були готові до боротьби з вірусом.

Народний депутат запевнив, що рішення відправити евакуйованих з Китаю до Нових Санжар не було спонтанним. «Коли було прийняте рішення про евакуацію, ми розуміли, що чекаємо літак з Китаю, уряд і спеціально створений штаб підготували чотири адреси, Нові Санжари були серед них. Хіба принципово, які ще санаторії окрім Нових Санжар є в переліку? Не думаю. Вже є Нові Санжари, навіщо ми будемо зараз хвилювати людей, мешканців інших районів», – сказав Радуцький.

Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині. Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.