Кабмін погодив механізм доплат медикам



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Відразу після публікації цього рішення українські лікарні зможуть терміново укласти угоди і до кінця вересня почати отримувати ці кошти, - міністр

Була прийнята постанова уряду, що врегульовує механізм доплат через Національну службу здоров’я до заробітних плат медиків з вересня, - Степанов

Кабінет міністрів 7 вересня ухвалив рішення щодо порядку реалізації доплат медикам з вересня цього року. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Була прийнята постанова Кабінету міністрів, що врегульовує саме механізм доплат через Національну службу здоров’я до заробітних плат, які починаються з вересня місяця. Тобто ті кошти, які будуть виділені й погоджені з 5,9 млрд, вірніше 5 млрд 995 млн грн, які були виділені Кабінетом міністрів, погоджені з відповідними бюджетним комітетом, треба було прийняти рішення щодо погодження порядку реалізації коштів, у який саме спосіб наші лікарі отримають цю доплату, і сьогодні на засіданні уряду було прийнято це рішення», — розповів Степанов.

За його словами, відразу після публікації цього рішення українські лікарні зможуть терміново укласти угоди і до кінця вересня почати отримувати ці кошти.

Нагадаємо, уряд схвалив збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.

До слова, у липні заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» заявив, що в Україні існує недофінансування системи охорони здоров’я, проте грошей на підняття зарплат медикам наразі нема.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що з 1 вересня влада підвищить зарплати медикам.

Також уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

Між іншим, 25 серпня Верховна Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».