МВС анонсувало новий формат довідки про несудимість

буде переформатовано на витяг, який можна буде швидко та зручно отримати

Старий варіант довідки пронесудимість буде переформатовано на витяг, який можна буде швидко та зручно отримати

Паперова довідка про несудимість доживає останні тижні – МВС

Стара, паперова довідка про несудимість доживає останні тижні. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко, інформує пресслужба МВС.

«Стара, паперова довідка про несудимість доживає останні тижні. Тепер вона буде переформатована на витяг, який можна буде отримати елементарно, зручно!» – наголосив Бондаренко.

З 1 грудня на порталі «Дія» в тестовому режимі працює послуга зміни місця проживання онлайн. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також у додатку «Дія» та в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва з’явилася нова послуга – «Декларація про готовність до експлуатації об’єктів, що побудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт» або, як її ще називають «будівельна амністія».

Раніше міністр анонсував нові послуги порталу «Дія». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про послуги, які невдовзі з'являться у додатку «Дія».

Незабаром можна буде через «Дію» отримати довідку про несудимість.

Ці послуги мають з'явитися до лютого 2022 року.

Також наагадаємо, що сovid-сертифікат з «Дії» можна завантажити у PDF на смартфоні.

Крім того, у «Дії» тепер можна згенерувати сovid-сертифікат на основі ПЛР-тесту